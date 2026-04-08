Ministro da Fazenda e Alcolumbre conversam sobre crédito a produtores rurais

Após reunião com Lula, o ministro foi à Câmara falar da pauta econômica, que inclui pacote para endividados - (crédito: Divulgação/ Ministério da Fazenda )

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, está em reunião, na tarde desta quarta-feira (8/4), com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), para tratar do Projeto de Lei nº 5122, de 2023, que autoriza o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para criar uma linha especial de financiamento de até R$ 30 bilhões no prazo de até 10 anos, podendo chegar até 15 anos, em casos especiais, destinada a produtores rurais afetados por eventos climáticos.

A proposta está na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aguardando designação de relator. Os recursos poderão ser operados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), bancos e cooperativas de crédito. Também suspende cobranças e execuções das dívidas abrangidas enquanto durar o prazo de contratação. O projeto é visto como crucial para a sobrevivência de produtores do Rio Grande do Sul, após safras prejudicadas por eventos climáticos extremos em 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Participam da reunião, no gabinete de Alcolumbre, os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Luiz Carlos Heinze (PP-RS), (Zequinha Marinho (Podemos-PA), Zenaide Maia (PSD-RN), Randolfe Rodrigues (PT-AP), Wilder Morais (PL-GO), Fernando Dueire (PSD-PE), Jaques Wagner (PT-BA), Senador Renan Filho (MDB-AL), Tereza Leitão (PT-PE), e Teresa Cristina (PP-MS). Não há previsão de fala do ministro, segundo a assessoria.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Economia Produção de veículos cresce e bate recorde anterior à pandemia

Produção de veículos cresce e bate recorde anterior à pandemia Economia Cade abre investigação sobre preço dos combustíveis e inclui o DF

Cade abre investigação sobre preço dos combustíveis e inclui o DF Economia STF decide futuro de acordos bilionários e "consensualidade" do TCU

STF decide futuro de acordos bilionários e "consensualidade" do TCU Economia 'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel Economia Governo estuda usar FGTS em pacote para renegociar dívidas

Governo estuda usar FGTS em pacote para renegociar dívidas Economia Governo publica a MP que prevê subvenção para o diesel



