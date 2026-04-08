Durigan sinaliza possível linha de crédito ao agro após pressão no Senado

Em meio a desafios no setor agropecuário causados por eventos climáticos recentes e pela conjuntura internacional, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira (8/4) que o governo federal avalia novas medidas de apoio financeiro aos produtores rurais. O anúncio ocorreu após reunião com lideranças do Senado.
Segundo Durigan, o encontro reuniu representantes do governo e parlamentares para discutir os impactos das crises recentes sobre o agronegócio. Ele destacou que foi apresentado aos participantes um panorama das dificuldades enfrentadas pelo setor, com ênfase nas perdas causadas por eventos climáticos e nos efeitos indiretos de conflitos internacionais.
O chefe da equipe econômica relatou que a pasta também apresentou as ações adotadas desde 2023, incluindo medidas emergenciais direcionadas ao setor. Entre elas, citou o apoio ao Rio Grande do Sul após eventos climáticos em 2024 e a criação de uma linha de crédito por meio de medida provisória editada em setembro do ano passado.
Apesar disso, Durigan reconheceu que houve falhas na implementação dessas iniciativas. “Ouvimos das deficiências operacionais e dos problemas que essa linha teve”, afirmou, indicando que o governo pretende corrigir entraves identificados na execução das políticas anteriores.
A articulação política para a elaboração de uma nova proposta envolve lideranças do Senado, como a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Jaques Wagner (PT-BA). Segundo Durigan, o grupo deve trabalhar de forma conjunta na formulação de uma proposta a ser apresentada ao Congresso nas próximas semanas.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), também participou das discussões e solicitou que qualquer avanço ocorra apenas após amplo diálogo entre governo e parlamentares. “Vamos cumprir a etapa do diálogo para, em seguida, apresentar uma proposta”, disse o secretário.
Durigan ressaltou que a preocupação do governo não se limita ao setor agropecuário, abrangendo também o endividamento de famílias e pequenas empresas. Ainda assim, destacou o compromisso de ampliar novas linhas de apoio ao campo, considerando a importância do agronegócio para a economia brasileira.
