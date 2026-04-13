Movimentação portuária cresce em fevereiro e bate 101 milhões de toneladas

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, o desempenho é resultado de investimentos e ações voltadas à infraestrutura - (crédito: Divulgação/Mdic)

O setor de portos e hidrovias registrou movimentação de 101 milhões de toneladas em fevereiro, alta de 3,78% em relação ao período anterior, conforme dados divulgados pelo Ministério de Portos e Aeroportos, nesta segunda-feira (13/4). O crescimento foi impulsionado principalmente pelo transporte de granel líquido, que avançou 11,2% e somou 26,9 milhões de toneladas. A carga conteinerizada também apresentou aumento, com alta de 10,2% em volume, alcançando 12,4 milhões de toneladas. Na medição por unidades equivalentes a vinte pés (TEUs), o avanço foi de 14,1%, com 1,2 milhão de unidades movimentadas.

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Entre os produtos com maior expansão, o carvão mineral registrou alta de 48,8%, com movimentação de 1,6 milhão de toneladas. O sal cresceu 39,1%, chegando a 741 mil toneladas. O óleo bruto de petróleo teve aumento de 16,2%, com 17,7 milhões de toneladas.

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Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, o desempenho é resultado de investimentos e ações voltadas à infraestrutura. “Nosso compromisso é com a otimização logística e a integração de modais, garantindo que o Brasil continue a fortalecer sua posição no cenário global do comércio”, afirmou.

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O ministro também destacou a busca por novos aportes no setor. “Estamos focados em atrair mais investimentos privados e em promover a inovação para que o setor continue a ser um pilar para o desenvolvimento econômico do país e a geração de empregos”, disse.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

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