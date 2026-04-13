Bloqueio em Ormuz eleva preços do petróleo no mercado internacional

A Guarda Revolucionária do Irã ameaçou incendiar qualquer navio que passe pelo Estreito de Hormuz, mesmo que escoltados pelos EUA - (crédito: Giuseppe Cacace/AFP)

O petróleo voltou a se valorizar no início desta semana, após o governo dos Estados Unidos implementar um bloqueio aos portos iranianos no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã. Ao longo do dia, as principais cotações chegaram a registrar avanços de cerca de 8%, operando acima dos US$ 100 durante a maior parte da sessão. Com o alívio nas tensões entre os EUA e o Irã no final da tarde, tanto o Brent quanto o West Texas Intermediate (WTI) – as duas principais cotações da commodity – tiveram um aumento menor no final do pregão.

O barril do Brent, utilizado como referência para a maioria dos países, registrou uma alta diária de 4,37%, cotado a US$ 99,36 nos contratos com vencimento em junho, enquanto que o WTI com vencimento em maio fechou a sessão com alta de 2,60%, a US$ 99,08. O avanço nos preços do petróleo só não foi maior devido à reação dos mercados a uma declaração de Donald Trump durante a tard, em que ele afirmou ter recebido uma ligação do Irã em busca de um acordo para o conflito.

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Em pronunciamento no Salão Oval da Casa Branca, o mandatário afirmou que, apesar de ter sido procurado pelo regime islâmico, o país não teria concordado em aceitar a exigência norte-americana de “não possuir armas nucleares”. “O Irã não terá uma arma nuclear. Se eles não concordarem, não haverá acordo. Nunca haverá", declarou o presidente. Mais cedo, Trump ameaçou o governo iraniano, ao alertar que qualquer embarcação que se aproximasse do bloqueio norte-americano, seria “imediatamente eliminada”.

Para o especialista da RB Investimentos, Gustavo Cruz, a estratégia de Donald Trump de utilizar um efeito “iô-iô” já foi incorporada pelo mercado financeiro. “Desde a semana passada ele perdeu a credibilidade sobre a guerra de forma mais definitiva”, avalia. Apesar disso, ele acredita que as falas do republicano ajudaram a amenizar a valorização do barril de petróleo. “Acredito que o mercado iniciou o dia preocupado, mas as afirmações vindas de autoridades americanas acalmaram investidores, sinalizando que as negociações continuam”, destaca.

Com o avanço no preço internacional do petróleo, os papéis da Petrobras fecharam o dia com altas consistentes na Bolsa de Valores de São Paulo. As ações ordinárias (ON) da estatal encerraram o pregão com avanço de 1,78%, enquanto que as preferenciais (PN) fecharam em alta de 1,53%. Por outro lado, outras empresas que atuam no mesmo segmento seguiram na direção contrária. A PetroRecôncavo teve a segunda pior performance da bolsa, com queda de 3,15%, enquanto que a Brava registrou baixa de 2,39%.

A valorização das ações da Petrobras também se deve a uma notícia positiva para a empresa divulgada ainda pela manhã. Durante a perfuração de um poço localizado a 201 km da costa do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, equipes da petrolífera identificaram a presença de hidrocarbonetos na região, a uma profundidade de quase 3 mil metros, no pré-sal brasileiro. O composto é fundamental para a produção de combustíveis, como gasolina e diesel, além da geração de energia elétrica e do gás de cozinha.

