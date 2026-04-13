Dólar cai abaixo de R$ 5 pela 1ª vez em 2 anos e Ibovespa renova recorde

O dólar fechou em R$ 4,996 nesta segunda-feira(13/4), sendo negociado abaixo de R$ 5 pela primeira vez em mais de dois anos. A moeda americana registrou queda de 0,29% frente ao real. No mesmo dia, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, ultrapassou os 198 mil pontos por volta das 17h40, alcançando um novo recorde histórico.

O movimento ocorreu em um cenário de volatilidade internacional. No início do pregão, a moeda americana operou em alta, influenciada pela piora do ambiente externo após o impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã e pela elevação das tensões no Estreito de Ormuz, o que levou o preço do petróleo a superar novamente o patamar de US$ 100 por barril.

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Ao longo do dia, no entanto, o comportamento do mercado mudou com sinais de possível retomada das negociações e recuperação das bolsas em Nova York, reduzindo a pressão sobre o câmbio. Segundo o especialista em investimentos da Nomad Bruno Shahini, o real apresentou resistência mesmo diante da instabilidade externa.

“No Brasil, apesar da pressão inicial, o real mostrou resiliência, sustentado pelo diferencial de juros elevado, pelo fluxo externo e pelo patamar ainda alto do petróleo — que favorece os termos de troca — o que limitou uma alta mais expressiva da moeda americana,” afirmou Shahini.

*Estagiário sob a supervisão de Paulo Leite

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