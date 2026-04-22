Apple inicia nova era sob o comando de John Ternus em meio à corrida da IA

Enquanto a Apple manteve uma abordagem cautelosa, focada no processamento local em dispositivos para garantir a privacidade dos usuários, a Microsoft, entre as empresas tradicionais, assumiu a vanguarda da inteligência artificial ao integrar rapidamente a tecnologia da OpenAI (criadora do ChatGPT) em seus softwares e produtos de produtividade.

Além da Microsoft, a Apple também foi desbancada pela Nvidia, o que representou a mudança no centro de gravidade do mundo da tecnologia, que passou a ser focada em IA. A Nvidia atingiu o topo do mercado financeiro mundial ao fornecer seus chips e processadores gráficos (GPUs), que representam um monopólio no processamento de IA, necessário para construir, treinar e rodar os grandes modelos de linguagem que alimentam a inteligência artificial atual.

Nesta nova era, John Ternus, apesar de não ser da área de software, já desempenha um papel proativo e central na integração de sistemas de IA dentro da empresa. Como líder de hardware, Ternus, já no início de abril, reformulou toda a organização de engenharia em torno do que ele chama de uma "nova plataforma de IA", que foi projetada para acelerar o desenvolvimento de produtos e melhorar a qualidade dos dispositivos.

A avaliação de especialistas aponta que a troca no comando da Apple representa uma mudança de posicionamento estratégico em meio à disputa por inteligência artificial. Para o professor Paulo Almeida, da Faculdade Senac-DF, a escolha de John Ternus indica uma inflexão no foco da empresa. “A nomeação de John Ternus como novo CEO da Apple, em substituição a Tim Cook, não é apenas uma troca de liderança. É um sinal claro de mudança de ciclo”, afirmou.

Segundo ele, o histórico de Ternus na engenharia de produtos sugere uma retomada do protagonismo tecnológico dentro da companhia. A mudança ocorre em um cenário de pressão sobre a empresa, que, apesar dos resultados financeiros, passou a ser vista como mais cautelosa na corrida da inteligência artificial, especialmente frente a concorrentes como Google e Microsoft.

Na avaliação de Almeida, a escolha de Ternus não indica uma ruptura imediata, mas um reposicionamento. “A inteligência artificial tende a aparecer menos como um produto isolado e mais como uma camada integrada à experiência do usuário”, disse. Ele aponta que o principal desafio será reduzir a distância em relação a empresas que já operam IA em larga escala, mantendo a identidade da Apple.

Do ponto de vista jurídico, a transição na liderança da Apple pode não significar mudanças estruturais em relação à privacidade e à regulação da inteligência artificial, mas pode levar mais tempo para treinar IAs respeitando políticas de privacidade. Para o advogado Luiz Augusto Filizzola D'Urso, especialista em direito digital, mudança de gestão não significa necessariamente uma mudança agressiva de comportamento.

Segundo ele, a proteção de dados não impede o desenvolvimento da IA, mas condiciona sua velocidade. “As IAs podem ser treinadas com a utilização de um volume massivo de dados, respeitando as leis de proteção e sem violar diretrizes de privacidade. No entanto, uma forma menos agressiva de treinamento leva mais tempo para se aprimorar”, afirmou. Para o especialista, o porte financeiro da empresa permite uma evolução gradual, sem a necessidade de estratégias mais agressivas adotadas por startups.

D’Urso avalia também que a base de usuários da Apple pode ser um diferencial competitivo. “Por contar com milhões de usuários ativos, a empresa tem facilidade para atualizar termos de uso com a anuência para determinados treinamentos”, disse.

Na avaliação do especialista em tecnologia e inovação Arthur Igreja, a escolha de John Ternus para o comando da Apple não representa, necessariamente, uma guinada imediata rumo à inteligência artificial. Segundo ele, a decisão está mais associada à continuidade da cultura interna da companhia do que a uma mudança estratégica específica.

Igreja avalia que o processo de sucessão segue um padrão histórico da empresa, marcado pela formação de lideranças internas e pela ausência de rupturas abruptas. Nesse contexto, a transição de Tim Cook tende a ocorrer de forma gradual, com manutenção da estabilidade institucional.

Igreja também atribui esse cenário de questionamento pelo ritmo de desenvolvimento em inteligência artificial a uma combinação de fatores estratégicos adotados pela empresa nos últimos anos. “Foco em outras frentes, como serviços e expansão de produtos, além de um histórico recente de mais continuidade e aperfeiçoamento do que inovação disruptiva”, afirma.

Na avaliação de Gabriel Buzzi, sócio de sustentabilidade e risco da Baker Tilly, a reação inicial do mercado à escolha de John Ternus foi moderada, em linha com as expectativas dos investidores. Segundo ele, o nome já era apontado como sucessor natural, e o foco agora se desloca para a capacidade de execução da empresa nos próximos meses. “O que os investidores avaliarão daqui em diante não é quem assume, mas o que será entregue em IA nos próximos 12 a 18 meses”, afirma.

No curto prazo, o especialista não vê ameaça imediata à posição da empresa, sustentada por receita anual superior a US$ 400 bilhões e por uma base de clientes consolidada. No entanto, aponta para um risco estrutural que pode se intensificar ao longo do tempo. “Se o consumidor passar a escolher o seu smartphone considerando o assistente de IA disponível no aparelho e a Apple continuar entregando um Siri abaixo da concorrência, o risco é de erosão gradual de ‘market share’”, explica.