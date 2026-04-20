Guia do MEI: como gerar e pagar a guia DAS em menos de 5 minutos

Manter o CNPJ de Microempreendedor Individual (MEI) em dia é mais simples do que parece e essencial para garantir seus benefícios. A principal obrigação mensal é o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), uma guia que unifica os impostos e a contribuição ao INSS, sendo seu pagamento obrigatório mesmo que não tenha ocorrido faturamento no período. É fundamental saber como emitir e quitar o boleto de forma rápida para evitar multas.

O processo de geração da guia é totalmente digital e pode ser feito em poucos minutos diretamente no portal do governo federal. Manter esse pagamento regularizado assegura direitos como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-reclusão, além de manter o seu negócio em conformidade com a lei.

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Passo a passo para emitir a guia DAS

Para gerar o boleto mensal, basta seguir um caminho simples e intuitivo. O procedimento é o mesmo todos os meses, mudando apenas o período de apuração selecionado. Tenha o número do seu CNPJ em mãos antes de começar.

Acesse o Portal do Simples Nacional e procure pela opção "PGMEI" (Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual). Informe o número do seu CNPJ e os caracteres de segurança para fazer o login no sistema. No menu principal, clique na opção "Emitir Guia de Pagamento (DAS)". Escolha o ano-calendário e, em seguida, selecione o mês para o qual deseja gerar a guia. Após selecionar o mês, o sistema exibirá os detalhes da guia. Clique em "Apurar/Gerar DAS" para que o documento seja criado. Você poderá visualizar o boleto em formato PDF para imprimir ou copiar o código de barras para pagamento digital.

Como pagar o boleto do MEI

Com a guia gerada, o pagamento pode ser realizado de diversas formas, oferecendo flexibilidade ao empreendedor. É importante lembrar que o vencimento ocorre sempre no dia 20 de cada mês, referente à competência do mês anterior (por exemplo, o DAS de janeiro vence no dia 20 de fevereiro). Caso a data caia em um fim de semana ou feriado, o pagamento pode ser feito no próximo dia útil.

Pagamento online: utilize o aplicativo do seu banco no celular ou o internet banking no computador. Basta ler o código de barras ou pagar via Pix.

Casas lotéricas e bancos: você pode pagar o boleto impresso diretamente no caixa de agências bancárias ou em qualquer casa lotérica.

Débito automático: é possível cadastrar o pagamento em débito automático. A opção está disponível no portal do Simples Nacional e evita esquecimentos.

O pagamento em dia do DAS é fundamental para a saúde do seu negócio. O atraso resulta em multa e juros, além de poder levar à suspensão dos benefícios previdenciários. Em casos de inadimplência prolongada, o CNPJ pode ser cancelado pela Receita Federal. Para MEIs com débitos, é possível solicitar o parcelamento das dívidas em até 60 vezes diretamente no portal do governo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.