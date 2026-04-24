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BETS

Confira a lista das 27 bets bloqueadas pelo governo nesta sexta-feira

Bloqueio ocorreu após o Conselho Monetário Nacional (CMN) vetar contratos de apostas ligados a eventos esportivos, políticos e fenômenos naturais

Segundo Durigan, os bloqueios atingem as chamadas bets de
Segundo Durigan, os bloqueios atingem as chamadas bets de "predição" — jogos que oferecem cota fixa para prever eventos como condições climáticas ou até a morte de uma pessoa - (crédito: Diogo Zacarias/MF)

Quase 30 casas de apostas foram fechadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (24/4), após a proibição de apostas de cota fixa ligadas a eventos esportivos, políticos e fenômenos naturais.

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Ao todo, 27 plataformas foram bloqueadas após decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN), que busca frear o avanço do setor no país, além de reduzir riscos financeiros para as famílias. A lista — disponível no fim de matéria — engloba casas como MercadoPred, Eu já sabia e Polymarket.

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Após a publicação da norma, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a ministra da Casa Civil, Míriam Belchior, e técnicos das áreas econômica e de Justiça detalharam as ações para combater apostas ilegais e conter o endividamento das famílias.

Segundo Durigan, os bloqueios atingem as chamadas bets de “predição” — jogos que oferecem cota fixa para prever eventos como condições climáticas ou até a morte de uma pessoa — além de sites irregulares de apostas.

“Mercados de predição não serão mais autorizados a funcionar no Brasil”, disse Dario Durigan, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto.

Confira abaixo a lista de bets bloqueadas o Brasil:

  • Predictlt
  • Palpita
  • Cravei
  • Previsao
  • Véspera
  • Palpitano
  • PRÉVIAS - Plataforma de Mercado Preditivo
  • Predict
  • ProphetX Prediction Market
  • Robinhood
  • OG | Prediction Markets & Real-Time Odds
  • Fanatics Markets
  • Novig
  • Hedgehog MarketsIBKR
  • ForecastTrader
  • Voxfi
  • Futuriza
  • Eu Já Sabia Mercados Preditivos
  • MercadoPred
  • Palpitada
  • Pliks
  • PolySwipe
  • PRED Exchange
  • Ruckus Market
  • Stride
  • Polymarket
  • Kalshi

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 24/04/2026 17:24 / atualizado em 24/04/2026 17:24
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