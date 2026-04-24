Confira a lista das 27 bets bloqueadas pelo governo nesta sexta-feira

Segundo Durigan, os bloqueios atingem as chamadas bets de "predição" — jogos que oferecem cota fixa para prever eventos como condições climáticas ou até a morte de uma pessoa - (crédito: Diogo Zacarias/MF)

Quase 30 casas de apostas foram fechadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (24/4), após a proibição de apostas de cota fixa ligadas a eventos esportivos, políticos e fenômenos naturais.

Ao todo, 27 plataformas foram bloqueadas após decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN), que busca frear o avanço do setor no país, além de reduzir riscos financeiros para as famílias. A lista — disponível no fim de matéria — engloba casas como MercadoPred, Eu já sabia e Polymarket.

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Após a publicação da norma, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a ministra da Casa Civil, Míriam Belchior, e técnicos das áreas econômica e de Justiça detalharam as ações para combater apostas ilegais e conter o endividamento das famílias.

Segundo Durigan, os bloqueios atingem as chamadas bets de “predição” — jogos que oferecem cota fixa para prever eventos como condições climáticas ou até a morte de uma pessoa — além de sites irregulares de apostas.

“Mercados de predição não serão mais autorizados a funcionar no Brasil”, disse Dario Durigan, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto.

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Confira abaixo a lista de bets bloqueadas o Brasil:

Predictlt

Palpita

Cravei

Previsao

Véspera

Palpitano

PRÉVIAS - Plataforma de Mercado Preditivo

Predict

ProphetX Prediction Market

Robinhood

OG | Prediction Markets & Real-Time Odds

Fanatics Markets

Novig

Hedgehog MarketsIBKR

ForecastTrader

Voxfi

Futuriza

Eu Já Sabia Mercados Preditivos

MercadoPred

Palpitada

Pliks

PolySwipe

PRED Exchange

Ruckus Market

Stride

Polymarket

Kalshi