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Capacitação e tecnologia são essenciais para pequenos produtores, diz Sebrae

Em entrevista ao CB.Agro, Cláudia Stellin destaca atuação conjunta entre Sebrae, CNA e Senar por meio do "Juntos pelo Agro" e aponta desafios como mão de obra, inovação e acesso a mercados no campo

CB.Agro recebe Cláudia Stellin, coordenadora de Agronegócios do Sebrae Nacional. Na bancada, Roberto Fonseca e Sibele Negromonte. - (crédito: Ed Alves/ CB/DA Press)
CB.Agro recebe Cláudia Stellin, coordenadora de Agronegócios do Sebrae Nacional. Na bancada, Roberto Fonseca e Sibele Negromonte. - (crédito: Ed Alves/ CB/DA Press)

A coordenadora de agronegócios do Sebrae Nacional, Cláudia Stellin, afirmou que a capacitação e o acesso à tecnologia são determinantes para o desenvolvimento do pequeno produtor rural no Brasil. Em entrevista ao CB.Agro, parceria do Correio com a TV Brasília, nesta sexta-feira (24/4), ela destacou que a atuação conjunta com o sistema Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por meio do projeto “Juntos pelo Agro”, tem ampliado o suporte técnico e gerencial no campo.

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Segundo Cláudia, o Senar atua diretamente na assistência técnica, enquanto o Sebrae concentra esforços em gestão, agregação de valor e inserção em mercados. “Cada entidade trabalhando dentro da sua expertise, entregando o melhor para o produtor e levando como nossa meta, transformar esse produtor a um outro patamar”, afirmou aos jornalista Sibele Negromonte e Roberto Fonseca.

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Outro desafio apontado é a dificuldade de retenção de mão de obra no campo. Para a especialista, a adoção de tecnologias é essencial para enfrentar esse cenário. “Para que o produtor possa driblar esse esse desafio da escassez de mão de obra”, disse. Ela ainda destacou que o Sebrae também atua no mapeamento de soluções tecnológicas e fornecedores para facilitar o acesso dos produtores a equipamentos e inovação.

Jovens na agricultura familiar 

A participação dos jovens foi destacada como fator estratégico para a modernização da agricultura familiar. Segundo a coordenadora, o retorno de estudantes ao campo com formação técnica pode contribuir para aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos. “É muito importante que essas atividades elas continuem acontecendo e que cada dia mais tenha mais tecnologia, inovação seja absorvida”, afirmou.

A comercialização ainda aparece como um dos principais gargalos. De acordo com Cláudia, o Sebrae estruturou uma “jornada de mercado” para identificar o nível de maturidade dos produtores e direcionar estratégias. Agricultores organizados em cooperativas são preparados para acessar compras públicas, enquanto produtores mais avançados recebem apoio para aprimorar embalagens e participar de feiras e rodadas de negócios em diferentes estados.

*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves 

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 24/04/2026 17:36
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