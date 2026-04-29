Confiança da indústria recua e atinge menor nível desde 2020, aponta CNI

A queda na confiança da indústria atingiu empresas de todos os portes pelo segundo mês consecutivo. - (crédito: Divulgação)

O nível de confiança da indústria brasileira caiu em abril de 2026 e atingiu o menor patamar desde junho de 2020, segundo o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quarta-feira (29/4). O resultado indica avanço da percepção negativa entre empresários e ampliação da incerteza no setor.

Dos 29 segmentos analisados, 28 registraram índices abaixo de 50 pontos, faixa que indica falta de confiança. O movimento mantém a trajetória de deterioração observada nos meses anteriores, quando 21 setores estavam pessimistas em fevereiro e 23 em março.



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Os menores níveis de confiança foram registrados nos setores de produtos de material plástico, com 41,0 pontos, celulose e papel (41,9), máquinas e equipamentos (42,0) e metalurgia (43,3). O único segmento a apresentar índice acima da linha de neutralidade foi o de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, com 52,0 pontos.



A queda na confiança atingiu empresas de todos os portes pelo segundo mês consecutivo. As médias empresas registraram o recuo mais acentuado, de 1,6 ponto, seguidas pelas pequenas, com queda de 1,0 ponto, e pelas grandes, com redução de 0,9 ponto.



O movimento também foi disseminado entre as regiões do país. Nenhuma das cinco regiões apresentou nível de confiança positivo em abril. O Nordeste registrou a maior queda do período, de 3,4 pontos, e passou para a zona de pessimismo pela primeira vez desde julho de 2020. Também houve recuos no Norte (-2,9 pontos), Sul (-1,7) e Sudeste (-0,3). O Centro-Oeste apresentou leve alta de 0,3 ponto, mas permaneceu abaixo da linha de confiança.



*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

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