Marco Feliciano pede orações por Bolsonaro: "Família ungida por Deus"

O deputado federal e pastor Marcos Feliciano (PL-SP) declarou apoio a Carlos Bolsonaro (PL-SC) ao Senado durante culto em Balneário Camboriú - (crédito: Divulgação/Congresso dos Gideões)

O pastor e deputado federal Marco Feliciano, do PL de São Paulo, classificou a família Bolsonaro como “ungida por Deus”. A declaração foi feita durante uma pregação no 41º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora, realizada em Balneário Camboriú (SC), nesse domingo (3/5).

No evento, marcado como um importante articulador político-religioso, o deputado se dirigiu a Carlos Bolsonaro (PL-SC) em discurso com elogios a ele e à família dele. Carlos, que é o “filho 03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é ex-vereador do Rio de Janeiro e pré-candidato ao Senado pelo estado catarinense.

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“O povo de Santa Catarina já te abraçou”, afirmou o deputado a Carlos, que estava sentado na plateia. Feliciano comentou sobre a prisão de Jair, que cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado temporariamente em prisão domiciliar, como uma “injustiça”, e afirmou que ora por ele, assim como público do evento, que afirmou, em uníssono, que também compõe corrente de oração pelo ex-presidente.

“Quando oramos por um Bolsonaro, oramos por todos os Bolsonaro. O seu pai é um guerreiro e eu tenho certeza que você, o Flávio, o Renan, o Eduardo, vocês vão dar continuidade porque a família de vocês foi ungida pra isso”, disse o pastor-deputado.

Na declaração, Feliciano também falou que ama Carlos e que ele “poderia chorar” com a fala. “Aqui é lugar de choro mesmo. Um homem desse tamanho chorando, me deixando feliz aqui. Cadê o grito de glória a Deus da igreja?”, assim finalizou a pregação.

A aposta de Carlos pelo eleitorado de Santa Catarina se dá com base em um bolsonarismo consolidado no estado. Para isto, ele deixou o cargo de vereador no estado fluminense e transferiu seu domicílio eleitoral para o Sul. Além dele, um dos principais nomes na disputa pelas duas vagas disponíveis do estado no Senado em 2026 é a deputada federal Carol De Toni, também do PL.



A declaração de Feliciano aconteceu simultaneamente a um outro apoio religioso recebido pela família Bolsonaro. No mesmo dia, o pastor Silas Malafaia declarou apoio a Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, durante um culto na Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), na Penha, zona Norte do Rio.