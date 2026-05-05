Alckmin lamenta rejeição de Messias e fala em "troca-troca" no Congresso

"O governo trabalhou, procurou, tem que respeitar o resultado. Perdeu, diálogo e bola pra frente", destacou Alckmin - (crédito: Platobr Politica)

Após a rejeição do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF), considerado um dos revezes do governo no Congresso, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) comentou sobre novos planos do executivo para o impasse. Em entrevista à Globonews, ele lamentou o ocorrido e destacou que a Corte está sobrecarregada, mas manteve mistério sobre uma possível nova indicação.

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“Lamento muito o Jorge Messias não ter sido aprovado, porque tem conhecimento jurídico, tem experiência e tem espírito público, é uma vida dedicada ao serviço público”, comentou. “Depois, o Supremo Tribunal Federal que já está sobrecarregado, terá um ministro a menos. Agora, cabe ao Senado aprovar ou não”.

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Alckmin falou ainda em um “troca-troca” no Congresso para a rejeição de Messias, hipótese já citada por aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Coincidentemente, você rejeita um indicado. No outro dia, vota dosimetria, arquiva CPI do Master”, comenta. Sobre existência de um “acordão” contra o governo, o vice-presidente evitou fazer afirmações, mas pontuou que as medidas “são fatos que chamam atenção”.

“O governo trabalhou, procurou, tem que respeitar o resultado. Perdeu, diálogo e bola pra frente”, declara. “Não, não foi responsabilidade A ou B, foram senadores que a gente achava que iam votar conosco e acabaram não votando, é uma escolha às vezes até um pouco pessoal, e por inúmeros fatores”.

O vice-presidente ainda destacou que não tem problemas com Davi Alcolumbre, presidente do Senado e apontado como responsável pela articulação que rejeitou Messias. Questionado sobre a possibilidade de outra indicação de Messias ao cargo, Alckmin afirmou que isso é pouco provável e que o presidente Lula deve “deliberar sobre esse tema e, no momento adequado, encaminhar um outro nome”.