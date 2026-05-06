Banco do Brasil inicia Novo Desenrola nesta quarta-feira

O Banco do Brasil permitiu a realização dos negócios de forma direta pelo WhatsApp oficial da instituição (61 4004-0001), com descontos que podem chegar a 90% - (crédito: divulgação)

O Banco do Brasil iniciou as operações do Programa Novo Desenrola, do governo federal, nesta quarta-feira (6/5). Os clientes da instituição já podem renegociar as respectivas dívidas por meio do programa. Segundo o banco, 40 mil clientes manifestaram de forma antecipada o interesse pela renegociação.

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O Banco do Brasil permitiu a realização dos negócios de forma direta pelo WhatsApp oficial da instituição (61 4004-0001), com descontos que podem chegar a 90%. Também serão apresentadas condições facilitadas de pagamento.

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Serão oferecidas formas de negociação por outros canais, como o aplicativo do banco, o Internet Banking, e pelos telefones 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 729 0001 (demais localidades). Ainda será possível ir às agências da rede.

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O Novo Desenrola contará com quatro fases: o Desenrola Família, com a possibilidade de utilização de parte da poupança do FGTS; o Desenrola Fies, para dívidas estudantis; o Desenrola Empresas; e o Desenrola Rural. Ainda haverá condições especiais para renegociação de dívidas de clientes não contemplados nas características do programa do governo federal. O banco também chama atenção para cuidados com fraudes. Quaisquer contatos devem ser feitos de forma exclusiva pelos canais oficiais.