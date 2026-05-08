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LUTO

Morre Chico Lopes, economista e ex-diretor do Banco Central

Economista foi consultado na elaboração do Plano Real e participou da criação do Copom; Banco Central lamentou a perda

Morre Chico Lopes, economista e ex-diretor do Banco Central - (crédito: Reprodução)
Morre Chico Lopes, economista e ex-diretor do Banco Central - (crédito: Reprodução)

Morreu, aos 80 anos, o economista Francisco Lafaiete de Pádua Lopes, ex-diretor do Banco Central e atuante em momentos decisivos da política monetária brasileira. Ele estava internado no Rio de Janeiro após passar por cirurgia no estômago. 

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Em nota, o Banco Central lamentou a perda. “Economista de formação singular — graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas e doutor pela Universidade de Harvard —, Francisco Lopes dedicou décadas de sua vida intelectual ao enfrentamento do maior desafio macroeconômico de seu tempo: a inflação crônica brasileira dos anos 1980 e 1990”, diz o texto. 

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Chico Lopes, como era conhecido, esteve presente na formulação do Plano Cruzado, em 1986, e do Plano Bresser, em 1987. Ele também foi consultado pelas equipes de economistas na elaboração do Plano Real. 

O economista assumiu a diretoria do BC no período de 1995 a 1998 e assumiu a presidência interina da instituição de janeiro a fevereiro de 1999. Um dos principais legados de Chico Lopes foi a criação do Comitê de Política Monetária (Copom).

Confira a nota completa 

A Diretoria do Banco Central do Brasil recebe com profundo pesar a notícia do falecimento de Francisco Lafaiete de Pádua Lopes, o Chico Lopes, ocorrido nesta data.

Economista de formação singular — graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas e doutor pela Universidade de Harvard —, Francisco Lopes dedicou décadas de sua vida intelectual ao enfrentamento do maior desafio macroeconômico de seu tempo: a inflação crônica brasileira dos anos 1980 e 1990.

No Banco Central Francisco Lopes serviu como diretor entre 1995 e 1998 e, brevemente, como presidente interino em janeiro e fevereiro de 1999, tendo deixado o Banco Central em março do mesmo ano. Sua contribuição mais duradoura ao Banco Central foi a criação e institucionalização do Comitê de Política Monetária — o Copom —, governança que até hoje norteia a condução da política monetária do País, conferindo previsibilidade, transparência e rigor técnico às decisões sobre a taxa básica de juros.

A Diretoria do Banco Central do Brasil presta sua homenagem a um economista que marcou a história da estabilização econômica brasileira e deixa, na memória desta casa e no pensamento econômico nacional, um legado de inteligência, ousadia intelectual e dedicação ao País.

Nossos sinceros sentimentos à família e aos amigos.

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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 08/05/2026 11:35
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