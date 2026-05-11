Pequena indústria registra pior nível de confiança desde a pandemia, aponta CNI

Segundo o levantamento, embora o empresariado siga cauteloso, ainda há uma postura moderada em relação às expectativas futuras dos negócios - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

As pequenas indústrias brasileiras iniciaram 2026 com perda de confiança, segundo dados do Panorama da Pequena Indústria divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), nesta segunda-feira (11/5). Os indicadores do 1º trimestre apontam que o setor atingiu níveis que não eram registrados desde o período mais crítico da pandemia de covid-19.

O Índice de Desempenho das indústrias de pequeno porte caiu para 43,7 pontos no 1º trimestre deste ano, mantendo a trajetória de retração iniciada no 3º trimestre de 2025. O resultado representa o menor patamar desde o 2º trimestre de 2020. Já o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) recuou para 44,6 pontos em abril, também o nível mais baixo desde junho de 2020.

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A situação financeira das pequenas indústrias também apresentou piora no início do ano. O indicador do setor caiu para 39 pontos, com retração de 2,5 pontos em relação ao trimestre anterior, pior resultado financeiro desde o 1º trimestre de 2021.

Apesar do ambiente negativo, o Índice de Perspectivas ficou em 47,4 pontos em abril de 2026, mantendo relativa estabilidade desde setembro do ano passado. O dado indica que, embora o empresariado siga cauteloso, ainda há uma postura moderada em relação às expectativas futuras dos negócios.

Entre os principais problemas apontados pelas pequenas indústrias, a elevada carga tributária lidera o ranking de dificuldades tanto no setor de transformação quanto na construção civil. O levantamento também mostra crescimento expressivo da preocupação com o custo e a falta de matéria-prima, que avançou 14 pontos percentuais e passou a ocupar a 2ª posição entre os principais entraves da indústria de transformação.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro