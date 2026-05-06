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ENDIVIDADOS

BB realiza 1,8 mil renegociações no 1º dia do Novo Desenrola

No primeiro dia de operação do Novo Desenrola, Banco do Brasil informa que renegocia dívidas com 1,8 mil clientes que atendem às condições do programa e operações somam R$ 3 milhões

reproducao acesso app BB - (crédito: reproducaoanunciobb)
reproducao acesso app BB - (crédito: reproducaoanunciobb)

No primeiro dia de renegociações pelo Novo Desenrola, nesta quarta-feira (06/5), o Banco do Brasil informou que realizou 1.807 renegociações com clientes que atendem às condições do programa do governo federal lançado oficialmente na segunda-feira (04/5). As operações somaram cerca de R$ 3 milhões, de acordo com nota da instituição.

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O Novo Desenrola permite descontos de até 90% no saldo devedor para brasileiros endividados com renda mensal de até R$ 8.105. O BB informou que oferece a seus clientes a possibilidade de renegociar dívidas diretamente pelo WhatsApp oficial do banco: (61) 4004-0001. 

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De acordo com o comunicado da instituição, o BB também ofereceu condições especiais de renegociação para clientes com outros perfis, que firmaram 10,1 mil novos acordos no mesmo dia. O montante total das renegociações chegou a R$ 94,8 milhões. 

“Com o anúncio do programa e o maior interesse pelos clientes, o BB notou um aumento significativo na procura durante esta semana. Para se ter uma ideia, a quantidade de negociações, considerando todos os públicos, saltou 87% na comparação com o início da semana passada”, informou o banco. 

De forma antecipada, mais de 40 mil clientes procuraram a instituição para verificar se atendem às condições do programa e manifestar interesse pela renegociação de dívidas. 

Cuidados contra fraudes

O Banco do Brasil reforçou que qualquer contato para renegociação de dívidas deve ser feito pelos canais oficiais do BB, com destaque para o WhatsApp oficial: (61) 4004-0001.

O banco não solicita senhas, códigos de acesso, dados completos de cartões ou pagamentos antecipados por meio de mensagens, ligações ou redes sociais. Os clientes devem desconsiderar qualquer abordagem realizada por números diferentes, perfis não verificados ou mensagens com links suspeitos.

 

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Rosana Hessel

Repórter

Jornalista formada pela Católica (PUC-SP), com especializações em Economia por FGV-SP e IBMEC-SP e com MBA em Finanças pela FIA-USP. Como jornalista, trabalhou por 14 anos na Gazeta Mercantil, desde trainee, passando por várias editorias como repórter

Por Rosana Hessel
postado em 06/05/2026 20:11
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