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FERROVIAS

STF pauta julgamento de Ferrogrão para a próxima quarta-feira

O relator, Alexandre de Moraes, votou para declarar a constitucionalidade da lei que abre espaço para a ferrovia

O julgamento começou em outubro do ano passado, mas foi suspenso por um pedido de vista do ministro Flávio Dino - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
O julgamento começou em outubro do ano passado, mas foi suspenso por um pedido de vista do ministro Flávio Dino - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Supremo Tribunal Federal (STF) pode retomar nesta quarta-feira, 20, o julgamento da constitucionalidade da lei que alterou os limites do Parque Nacional do Jamanxim (PA) para comportar os trilhos da Ferrogrão. O caso está em quarto lugar na pauta. Até o momento, o placar está em 2 a 0 para liberar o projeto.

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O julgamento começou em outubro do ano passado, mas foi suspenso por um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Ele liberou o caso para análise no final de fevereiro.

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O relator, Alexandre de Moraes, votou para declarar a constitucionalidade da lei que abre espaço para a ferrovia. Ele foi acompanhado pelo ministro Luís Roberto Barroso, hoje aposentado.

Moraes entendeu que "não há nenhum perigo de dano ambiental iminente" em liberar o projeto, que ainda está condicionado ao licenciamento ambiental. "Não está em julgamento a implementação da ferrovia, mas sim a desafetação (da área protegida) para que sejam realizados os estudos.

Para a implementação, obrigatoriamente há necessidade dos estudos de impacto ambiental e das licenças necessárias", ponderou.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 15/05/2026 12:56
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