Governo lança calculadora para simular renegociação de dívidas

O cidadão já pode testar a ferramenta, disponível no site do Ministério da Fazenda - (crédito: Freepik)

O Ministério da Fazenda lançou nesta sexta-feira (15/5) uma calculadora que permite aos brasileiros simular a renegociação de dívidas pelo novo programa Desenrola Brasil – Famílias. A ferramenta é voltada para pessoas com renda de até cinco salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105.

Disponível no site do Ministério da Fazenda, a calculadora mostra uma estimativa das condições de renegociação antes que o cidadão procure uma instituição financeira. A simulação leva em conta critérios do programa, como o tempo de atraso da dívida e os descontos mínimos previstos.

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Outra função disponível é a possibilidade de calcular o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para ajudar no pagamento das dívidas. Pelas regras do programa, o cidadão pode utilizar até 20% do saldo disponível no FGTS ou R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor.

Segundo o Ministério, a ferramenta foi criada para ajudar as famílias a organizarem melhor a vida financeira e tomarem decisões com mais segurança e informação.

Apesar da simulação, o governo ressalta que as condições finais da renegociação precisam ser confirmadas diretamente com os bancos e instituições financeiras participantes do programa.