Governo quer zerar fila do INSS até o fim de 2026, diz ministro

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou nesta quarta-feira (20/5) que o governo pretende zerar até o fim de 2026 a fila de análise de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que atualmente soma cerca de 2,3 milhões de pedidos.
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Durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da EBC, ele disse que a redução do estoque vem sendo acelerada com mutirões, contratação de peritos, teleperícia e ampliação do atendimento digital. “Eu quero zerar essa fila até o fim deste ano. Esse é o compromisso do presidente Lula com o Brasil”, declarou. Segundo ele, a fila chegou a 3,1 milhões de requerimentos em fevereiro e vem caindo gradualmente nos últimos meses.
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Queiroz explicou que parte dos pedidos contabilizados corresponde ao fluxo normal do sistema, que recebe cerca de 1,3 milhão de novas solicitações por mês.
“O nosso desafio é deixar essa fila abaixo de 1,3 milhão, ou seja, apenas o fluxo mensal, sem estoque represado”, disse.
O ministro destacou ainda que o governo ampliou o uso do Atestmed, sistema de análise documental que dispensa perícia presencial em casos de menor complexidade. “Em muitos casos, a perícia presencial não é necessária. Isso acelera o processo e reduz custos para o Estado e para o trabalhador”, afirmou. Segundo ele, o INSS registrou recorde de concessões neste ano. “Só em março foram 890 mil benefícios concedidos, o maior número da história.”
O governo demitiu Gilberto Waller da presidência do INSS em abril em meio à crescente pressão política provocada pelo acúmulo de pedidos represados no órgão. A fila de requerimentos ultrapassava 2,7 milhões de solicitações, ampliando o desgaste da gestão e aumentando as cobranças por respostas do governo.
Durante a entrevista, Queiroz afirmou que a troca no comando do instituto ocorreu para dar “um passo à frente” na gestão do órgão e ampliar o diálogo com os servidores. Segundo ele, a atual presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, foi escolhida por ser funcionária de carreira e conhecer a estrutura interna do instituto.
Reforma
O ministro também afastou a possibilidade de apoiar uma nova reforma da Previdência e fez críticas a propostas que impliquem endurecimento das regras para os trabalhadores.
Ao comentar o tema, Queiroz afirmou ser contrário a mudanças que elevem o tempo de contribuição, aumentem os custos para o trabalhador ou reduzam benefícios. “Quando você ouvir falar em reforma da Previdência, lembre-se sempre que ela vai fazer o trabalhador pagar mais, trabalhar mais tempo ou receber menos”, disse. “Eu sou contra a reforma. Precisamos construir soluções que preservem os direitos dos trabalhadores.”
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