IRPF 2026: 44,5 milhões de declarações foram entregues dentro do prazo

O prazo para a entrega da declaração anual do Imposto de Renda para a Pessoa Fìsica (IRPF) se encerrou nesta sexta-feira (29/5) - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O prazo para a entrega da declaração anual do Imposto de Renda para a Pessoa Fìsica (IRPF) se encerrou nesta sexta-feira (29/5). Ao todo, a Receita Federal contabilizou 44.498.717 comprovantes recebidos, de acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que divulgou o balanço final dos números de 2026 em sua conta na rede social X.



O ministro destacou o avanço das declarações pré-preenchidas. A Receita esperava que esta modalidade atingisse 60% de todas as enviadas em 2026, o que não ocorreu por pouco, já que segundo o próprio chefe da pasta, esse percentual ficou em 59,8%. Apesar disso, ele afirmou que o modelo já está consolidado entre os contribuintes.

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“A pré-preenchida é a expressão concreta de um Estado que simplifica e reduz burocracia. A Receita organiza as informações de que já dispõe e as coloca a serviço do contribuinte, tornando o cumprimento da obrigação mais simples, ágil e seguro”, escreveu Durigan.



A Receita Federal encerrou o prazo de entrega do Imposto de Renda 2026 com 44.498.717 declarações recebidas. Um resultado que reflete o compromisso do contribuinte brasileiro e o amadurecimento do sistema tributário nacional. — Dario Durigan (@DarioDurigan) May 30, 2026

Sobre o perfil das declarações deste ano, 56,1% terão imposto a restituir, 23,0% possuem valores a pagar, enquanto que 21,0% ficam isentas de imposto, segundo o ministro.

Durigan também mencionou o lote recorde pago nesta sexta-feira a 8,7 milhões de declarantes. Em um único dia, foram restituídos R$ 16 bilhões para essa parcela, o que representa, em termos nominais, o maior da história. O próximo lote também deve ser destinado a cerca de 9 milhões de contribuintes, no dia 30 de junho.

