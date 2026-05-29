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DECLARAÇÃO

Durigan sobre família Bolsonaro: "Pode causar prejuízo, inclusive ao Pix"

Ministro acredita que aproximação de filhos do ex-presidente à Casa Branca pode trazer consequências até para a imagem do sistema de pagamento brasileiro no exterior

Ministro da Fazenda alertou para campanha contra o Pix - (crédito: Washington Costa/MF)
Ministro da Fazenda alertou para campanha contra o Pix - (crédito: Washington Costa/MF)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, comentou sobre a avaliação negativa do Pix nos Estados Unidos e em outros países. Ele disse que o sistema de pagamentos desenvolvido pelo Banco Central e lançado em 2020 ainda é muito “mal compreendido” por empresas estrangeiras que, como ele destacou, “perderam a posição de intermediário entre operações de empresas e pessoas no Brasil”.

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“O Pix é gratuito, é simples, é intuitivo, caiu nas graças da população, e não é um produto, propriamente dito. O Pix é uma infraestrutura soberana do Brasil”, disse Durigan, em entrevista à Globonews, na noite desta sexta-feira (29/5).

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Durigan disse que outros países têm procurado o Brasil para entender como funciona o Pix e que, por conta disso, é preciso “proteger” esse meio de pagamento instantâneo. Ele também rebateu o argumento de que esse sistema seja um produto para concorrer com as empresas norte-americanas. Apesar disso, ele reconheceu que pode haver um “mal-entendido” sobre o uso desse sistema por grupos criminosos.

“O que pode acontecer é que (...) uma medida que venha de uma corte norte-americana, que constranja bancos que atuam no Brasil e que recebam pagamento com Pix, passem a ter punições pelo mero fato de estarem dentro dessa infraestrutura, que é uma infraestrutura soberana nacional, o que é um absurdo”, defendeu.

O ministro ainda alfinetou o clã Bolsonaro, que esteve com o presidente Donald Trump em uma reunião privada na Casa Branca na última terça-feira (29/5) na figura dos irmãos Flávio, senador e pré-candidato à presidência da República, e Eduardo, ex-deputado federal. Segundo ele, os dois estariam contribuindo para rebaixar a imagem do Pix no exterior.

“Mais uma vez, a gente vê que essa família (Bolsonaro) que vai aos Estados Unidos procurando medidas eleitorais, pode de novo causar muito prejuízo, muito constrangimento, inclusive ao Pix”, disse Durigan.

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Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 29/05/2026 21:10
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