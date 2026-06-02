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Seção 301

Tarcísio diz que tarifa adicional de Trump "não faz o menor sentido"

Nova tarifa pode entrar em vigor a partir do dia 15 de julho, após investigação conduzida pelos EUA que mirou o Pix e outras instituições financeiras do Brasil

"Isso não faz o menor sentido. Vai numa linha contrária ao que foi a prosperidade americana ao longo do tempo", disse o governador paulista - (crédito: Célio Messias/Governo SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou nesta terça-feira (2/6) a proposta do Escritório Comercial dos Estados Unidos de aplicar uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros importados pelo mercado norte-americano. A medida faz parte de uma investigação comercial conduzida pelo governo dos Estados Unidos com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

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“Isso não faz o menor sentido. Vai numa linha contrária ao que foi a prosperidade americana ao longo do tempo, porque a prosperidade dos Estados Unidos foi construída em cima do mercado livre, do mercado aberto, do mercado competitivo, inovador, do sistema financeiro forte”, afirmou.

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A investigação foi aberta em julho de 2025 por determinação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e analisa temas como o sistema Pix, direitos de propriedade intelectual, mercado de etanol e políticas de combate ao desmatamento ilegal. Caso seja confirmada, a nova tarifa poderá entrar em vigor em 15 de julho, após a realização de uma audiência pública prevista para o dia 6.

O governador também questionou os fundamentos utilizados na investigação conduzida pelo governo norte-americano. Para ele, os temas analisados não colocam os Estados Unidos em posição de exemplo ou referência para outros países.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 02/06/2026 17:24
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