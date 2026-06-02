InícioEconomia
Combustíveis

Produção de petróleo e gás bate recorde histórico em abril

Extração alcança 5,64 milhões de barris de óleo equivalente por dia, maior marca já registrada no país

Na comparação com o trimestre anterior, o lucro cresceu 110% - (crédito: Divulgação)
Na comparação com o trimestre anterior, o lucro cresceu 110% - (crédito: Divulgação)

A produção brasileira de petróleo e gás natural atingiu um novo recorde histórico em abril. Segundo dados divulgados nesta terça-feira (2/6) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a extração nacional chegou a 5,640 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), superando a máxima anterior registrada em março.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A produção de petróleo alcançou 4,340 milhões de barris por dia (bbl/d), avanço de 2,2% em relação ao mês anterior e expressiva alta de 19,5% na comparação com abril de 2025. Já o gás natural somou 206,70 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), registrando crescimento de 1,3% frente a março e de 23% no comparativo anual.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O principal responsável pelo desempenho foi o pré-sal, que também estabeleceu um novo recorde de produção. A região respondeu por 4,614 milhões de boe/d, volume extraído por meio de 189 poços e equivalente a quase 82% de toda a produção nacional. O resultado representa aumento de 3% em relação ao mês anterior e de 23,6% na comparação com abril do ano passado.

O índice de aproveitamento do gás natural comercializado atingiu 97,8%, enquanto a queima de gás apresentou redução significativa. O volume queimado caiu 17,2% em comparação com março e 9,3% frente ao mesmo período de 2025. A produção offshore, por sua vez, respondeu por 98,1% de todo o petróleo extraído no país e por 88% da produção nacional de gás natural.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 02/06/2026 16:21 / atualizado em 02/06/2026 16:27
SIGA
x