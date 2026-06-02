Produção de petróleo e gás bate recorde histórico em abril

A produção brasileira de petróleo e gás natural atingiu um novo recorde histórico em abril. Segundo dados divulgados nesta terça-feira (2/6) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a extração nacional chegou a 5,640 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), superando a máxima anterior registrada em março.
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A produção de petróleo alcançou 4,340 milhões de barris por dia (bbl/d), avanço de 2,2% em relação ao mês anterior e expressiva alta de 19,5% na comparação com abril de 2025. Já o gás natural somou 206,70 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), registrando crescimento de 1,3% frente a março e de 23% no comparativo anual.
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O principal responsável pelo desempenho foi o pré-sal, que também estabeleceu um novo recorde de produção. A região respondeu por 4,614 milhões de boe/d, volume extraído por meio de 189 poços e equivalente a quase 82% de toda a produção nacional. O resultado representa aumento de 3% em relação ao mês anterior e de 23,6% na comparação com abril do ano passado.
O índice de aproveitamento do gás natural comercializado atingiu 97,8%, enquanto a queima de gás apresentou redução significativa. O volume queimado caiu 17,2% em comparação com março e 9,3% frente ao mesmo período de 2025. A produção offshore, por sua vez, respondeu por 98,1% de todo o petróleo extraído no país e por 88% da produção nacional de gás natural.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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