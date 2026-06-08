InícioEconomia
NEGÓCIOS

Empresa de ferragens lança camisa da Copa para valorizar indústria local no DF

Em parceria com grandes marcas, empresa distribui item exclusivo para clientes entrarem no clima da torcida e apoiarem a produção brasileira

A camisa personalizada da Pinheiro Ferragens para a campanha especial de Copa do Mundo, distribuída aos clientes - (crédito: Divulgação)
A camisa personalizada da Pinheiro Ferragens para a campanha especial de Copa do Mundo, distribuída aos clientes - (crédito: Divulgação)

A Pinheiro Ferragens lançou uma ação especial para clientes em clima de Copa do Mundo. Durante a campanha, consumidores que fizerem compras na loja ganham uma camiseta personalizada da marca para acompanhar os jogos e torcer pela seleção brasileira.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A iniciativa busca aproximar a relação da empresa com seus clientes, usando o evento esportivo como um símbolo de união e conexão. A proposta também reforça a presença da indústria e dos produtos nacionais no cotidiano, associando o setor produtivo a momentos de celebração.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia Mais

  • Paixão em clima de Copa: diversão toma conta do Parque da Cidade

  • Seleção, eleição e polarização: o que a camisa vermelha revela sobre o Brasil

  • Copinha Feminina: Minas Brasília fica no grupo B com equipes de peso

Janine Brito, CEO da Pinheiro Ferragens e presidente do Lide Mulher Brasília, explica que ações como essa fortalecem vínculos para além da relação comercial. “Queríamos criar uma ação que aproximasse nossos clientes e valorizasse esse sentimento coletivo, reforçando também o orgulho pela indústria e pelos produtos brasileiros”, afirma.

A campanha conta com o apoio de parceiros da cadeia da construção civil. As marcas Solventex, Stam, Durafer, Total Telas, Pyrozzar, Insul, Carborundum e Tolemat se uniram à Pinheiro Ferragens na distribuição das camisetas temáticas.

A parceria fortalece a iniciativa como um esforço conjunto de valorização da indústria nacional e do relacionamento com os consumidores, celebrando um momento de grande mobilização no país.

Fundada em 1960, a Pinheiro Ferragens surgiu para comercializar aço para a construção civil. De base familiar e pioneira na capital, a empresa forneceu grande parte dos materiais para a construção de Brasília.

Atualmente, a empresa trabalha com um portfólio de mais de dois mil produtos comercializados e industrializados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/06/2026 12:45 / atualizado em 08/06/2026 12:46
SIGA
x