Empresa de ferragens lança camisa da Copa para valorizar indústria local no DF

A camisa personalizada da Pinheiro Ferragens para a campanha especial de Copa do Mundo, distribuída aos clientes - (crédito: Divulgação)

A Pinheiro Ferragens lançou uma ação especial para clientes em clima de Copa do Mundo. Durante a campanha, consumidores que fizerem compras na loja ganham uma camiseta personalizada da marca para acompanhar os jogos e torcer pela seleção brasileira.

A iniciativa busca aproximar a relação da empresa com seus clientes, usando o evento esportivo como um símbolo de união e conexão. A proposta também reforça a presença da indústria e dos produtos nacionais no cotidiano, associando o setor produtivo a momentos de celebração.

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Janine Brito, CEO da Pinheiro Ferragens e presidente do Lide Mulher Brasília, explica que ações como essa fortalecem vínculos para além da relação comercial. “Queríamos criar uma ação que aproximasse nossos clientes e valorizasse esse sentimento coletivo, reforçando também o orgulho pela indústria e pelos produtos brasileiros”, afirma.

A campanha conta com o apoio de parceiros da cadeia da construção civil. As marcas Solventex, Stam, Durafer, Total Telas, Pyrozzar, Insul, Carborundum e Tolemat se uniram à Pinheiro Ferragens na distribuição das camisetas temáticas.

A parceria fortalece a iniciativa como um esforço conjunto de valorização da indústria nacional e do relacionamento com os consumidores, celebrando um momento de grande mobilização no país.

Fundada em 1960, a Pinheiro Ferragens surgiu para comercializar aço para a construção civil. De base familiar e pioneira na capital, a empresa forneceu grande parte dos materiais para a construção de Brasília.

Atualmente, a empresa trabalha com um portfólio de mais de dois mil produtos comercializados e industrializados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.