Copinha Feminina: Minas Brasília fica no grupo B com equipes de peso

Competição de base do futebol feminino contará com 20 clubes das cinco regiões do Brasil. Minas Brasília representa o Distrito Federal - (crédito: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)

O futebol feminino do Distrito Federal terá novamente um representante na Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina e uma dura missão logo na largada. O Minas Brasília caiu em um dos grupos mais pesados da competição: ao lado de Ferroviária (referência no futebol nacional), Internacional (vice da disputa em 2024) e Centro Olímpico-SP (responsável por revelar várias atletas de renome). Os jogos da chave, batizada de Jequitibá Rosa, serão disputados no Estádio Nicolau Alayon, na capital paulista.

O sorteio, realizado na noite desta terça-feira (7/10), na Mercado Livre Arena Pacaembu, reuniu dirigentes, jogadoras e convidados especiais. O Minas Brasília esteve presente com a presidente Nayeri Albuquerque, o diretor Luann Oliveira e a goleira Aninha. Além da participação no evento responsável por oficializar os confrontos da temporada 2025, o trio acompanhou o Encontro Técnico da competição de base do futebol feminino.

Com 20 equipes divididas em cinco grupos, a Copinha vai ser realizada entre 3 e 20 de dezembro e promete ser a mais abrangente da história. Pela primeira vez, times das cinco regiões do Brasil estarão em campo. O regulamento prevê jogos em turno único dentro das chaves e classificação para o mata-mata dos líderes e dos três melhores segundos colocados. Até a final, as eliminatórias serão definidas em jogo único.

Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense, Grêmio e Internacional estão entre os clubes responsável por abrilhantar a competição. O Fluminense, atual campeão, busca o bicampeonato. Já o Flamengo tenta repetir o feito da primeira edição. Presente nas duas temporadas anteriores, o Minas Brasília consolida a marca da Casa da Base como uma das principais referências de formação de atletas do Distrito Federal.

A edição 2025 também terá novidades fora de campo. Em ação inédita de sustentabilidade, cada gol marcado vai representar o plantio de uma muda de árvore da Mata Atlântica em parques de São Paulo. Além disso, a final, marcada para ser realizada no Pacaembu, tradicional palco das decisões de Copinha, contará com auxílio do árbitro de vídeo, reforçando a estrutura da competição.

Para o Minas Brasília, a missão é dura, mas a participação mantém vivo o projeto de ser a principal vitrine para a base do Distrito Federal. Bicampeão candango sub-17, o clube aposta no trabalho de formação para surpreender rivais tradicionais e sonhar alto em São Paulo.

Grupo A (Pau-Brasil)

Corinthians

Flamengo

Aliança-GO

Criciúma

Grupo B (Jequitibá Rosa)

Ferroviária

Centro Olímpico-SP

Internacional

Minas Brasília

Grupo C (Ipê Amarelo)

São Paulo

Red Bull Bragantino

América-MG

Remo

Grupo D (Araucária)

Palmeiras

Botafogo

Grêmio

União Desportiva Alagoana-AL

Grupo E (Embaúba)

Santos

Fluminense

Vila Nova

Sport