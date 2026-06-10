Faturamento da indústria cresce em abril, mas ainda está menor em 2026

Já o emprego industrial recuou 0,2% em abril, o que representa a sexta queda desse indicador nos últimos oito mes - (crédito: Iano Andrade / CNI)

Em recuperação após um ano de queda, o faturamento da indústria cresceu em abril na comparação com o mês anterior. Dados publicados nesta quarta-feira (10/6) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontam que houve um avanço de 0,5% nesse período. Além da melhora mês a mês, o mesmo levantamento mostra que o índice registrou um aumento de 3,4% ante abril de 2025.

Apesar do resultado positivo no mês, ainda há uma queda de 2,5% no acumulado de janeiro a abril de 2026, se comparado ao faturamento do setor no mesmo período do ano anterior. Segundo a entidade, os quatro primeiros meses deste ano mostram uma indústria mais fraca que ocorre por uma falta de impulso da atividade industrial, apesar da recuperação gradual.

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De acordo com a pesquisa, o número de horas trabalhadas registrou queda de 1,3% em abril de 2026, ante o mês anterior. A queda interrompe uma sequência de três avanços consecutivos registrados no primeiro trimestre. Na comparação com abril de 2025, as horas trabalhadas na produção recuaram 0,7%.

Já o emprego industrial recuou 0,2% em abril, o que representa a sexta queda desse indicador nos últimos oito meses. Em relação ao mesmo mês de 2025, houve queda de 1,1%, enquanto que no quadrimestre o emprego registrou queda de 0,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI, os principais fatores que explicam o ímpeto mais fraco da indústria de transformação no começo de 2026 decorrem do patamar elevado das taxas de juros, que atualmente é de 14,5% ao ano. “A isso, soma-se a demanda interna enfraquecida e a forte entrada de produtos importados, que segue capturando boa parte do mercado consumidor doméstico”, avalia.



