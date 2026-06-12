Petróleo chega ao menor nível em 2 meses após Trump indicar acordo com Irã

No Brasil, as ações da Petrobras (PETR3;PETR4) são negociadas em queda nesta sexta-feira (12/6), acompanhando a desvalorização do petróleo no exterior - (crédito: Giuseppe Cacace/AFP)

A sinalização de um possível fim do conflito entre Estados Unidos e Irã repercutiu um efeito imediato nos preços do petróleo no mercado internacional. Na manhã desta sexta-feira (12/6), os barris do tipo Brent e West Texas Intermediate (WTI) atingiram as menores cotações desde o último dia 17 de abril. Por volta das 12h, no horário de Brasília, ambos eram negociados abaixo de US$ 90, com quedas acima de 2%.

Após intensificar os ataques ao Irã no início desta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, amenizou o tom na quinta-feira (11) e disse que um acordo está próximo. Ele cancelou novos ataques contra o país do Oriente Médio, mas ainda deixa claro que a restrição ao Estreito de Ormuz só deve terminar quando o regime iraniano assinar os termos propostos pelos norte-americanos.

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A principal condição imposta pelos Estados Unidos é o fim do programa de enriquecimento de urânio no Irã, que poderia utilizar o material para a fabricação de armas nucleares. A agência de notícias iraniana Mehr informou que as negociações finais sobre um memorando de entendimento com os EUA se concentrariam em questões nucleares e econômicas, mas excluíram discussões sobre o programa de mísseis iraniano.

Bolsa e dólar

No Brasil, as ações da Petrobras (PETR3;PETR4) são negociadas em queda nesta sexta-feira, acompanhando a desvalorização do petróleo no exterior. Os papeis ordinários (ON) registravam queda de 1,52% por volta de 12h20, enquanto que os preferenciais (PN) operavam em baixa de 1,77% no mesmo horário. Outras ações do setor também ficaram no vermelho, como as da Prio (PRIO3) e Petrorecôncavo (RECV3).

Apesar da queda das petroleiras, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) registrava uma alta de 0,33%, aos 172.065 pontos, às 12h. No mercado cambial, o dólar registrava uma queda forte de 1,44%, sendo vendido a R$ 5,07.