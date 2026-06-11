Prêmio fortalece educação tributária e recebe inscrições até junho

Vencedores poderão receber premiações em dinheiro de até R$ 15 mil, além de troféus e certificados de reconhecimento - (crédito: Fê Comércio/Divulgação)

As inscrições para o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2026 estão abertas, iniciativa promovida pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) que busca reconhecer projetos voltados à conscientização sobre a função social dos impostos, a transparência das contas públicas e o fortalecimento do controle social.

Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de junho, exclusivamente pelo site oficial do prêmio. A participação é gratuita e ocorre por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível na plataforma.

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A premiação contempla quatro categorias. A Escolas é destinada a instituições de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio que desenvolvam projetos em andamento e com resultados comprovados. Já a categoria Instituições abrange universidades, organizações do terceiro setor, prefeituras e entidades públicas ou privadas que atuem na promoção da educação fiscal.

Profissionais da comunicação podem concorrer na categoria Imprensa, destinada a reportagens e conteúdos jornalísticos publicados a partir de 1º de dezembro de 2025. Também há espaço para iniciativas inovadoras na categoria Tecnologia, voltada para desenvolvedores de aplicativos, programas ou jogos relacionados ao tema. Neste caso, os participantes devem apresentar um protótipo funcional e um vídeo de apresentação do projeto.

Etapas estaduais e nacional

Após o encerramento das inscrições, os trabalhos passarão por uma etapa estadual de avaliação entre os dias 24 de julho e 25 de setembro. O processo inclui visitas presenciais e entrevistas com os responsáveis pelas iniciativas. Os projetos selecionados em cada estado avançam para a fase nacional, quando serão avaliados por uma comissão julgadora especializada.

A cerimônia de premiação está prevista para dezembro de 2026, em Brasília. Ao todo, 17 iniciativas serão classificadas como finalistas. Os vencedores poderão receber premiações em dinheiro de até R$ 15 mil, além de troféus e certificados de reconhecimento.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia