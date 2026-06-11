InícioEconomia
Finanças

Prêmio fortalece educação tributária e recebe inscrições até junho

Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2026 reconhece projetos de escolas, universidades, instituições, imprensa e tecnologia, e inscrições seguem até 30 de junho

Vencedores poderão receber premiações em dinheiro de até R$ 15 mil, além de troféus e certificados de reconhecimento - (crédito: Fê Comércio/Divulgação)
Vencedores poderão receber premiações em dinheiro de até R$ 15 mil, além de troféus e certificados de reconhecimento - (crédito: Fê Comércio/Divulgação)

As inscrições para o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2026 estão abertas, iniciativa promovida pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) que busca reconhecer projetos voltados à conscientização sobre a função social dos impostos, a transparência das contas públicas e o fortalecimento do controle social.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de junho, exclusivamente pelo site oficial do prêmio. A participação é gratuita e ocorre por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível na plataforma.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A premiação contempla quatro categorias. A Escolas é destinada a instituições de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio que desenvolvam projetos em andamento e com resultados comprovados. Já a categoria Instituições abrange universidades, organizações do terceiro setor, prefeituras e entidades públicas ou privadas que atuem na promoção da educação fiscal.

Profissionais da comunicação podem concorrer na categoria Imprensa, destinada a reportagens e conteúdos jornalísticos publicados a partir de 1º de dezembro de 2025. Também há espaço para iniciativas inovadoras na categoria Tecnologia, voltada para desenvolvedores de aplicativos, programas ou jogos relacionados ao tema. Neste caso, os participantes devem apresentar um protótipo funcional e um vídeo de apresentação do projeto.

Etapas estaduais e nacional

Após o encerramento das inscrições, os trabalhos passarão por uma etapa estadual de avaliação entre os dias 24 de julho e 25 de setembro. O processo inclui visitas presenciais e entrevistas com os responsáveis pelas iniciativas. Os projetos selecionados em cada estado avançam para a fase nacional, quando serão avaliados por uma comissão julgadora especializada.

A cerimônia de premiação está prevista para dezembro de 2026, em Brasília. Ao todo, 17 iniciativas serão classificadas como finalistas. Os vencedores poderão receber premiações em dinheiro de até R$ 15 mil, além de troféus e certificados de reconhecimento.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 11/06/2026 16:55
SIGA
x