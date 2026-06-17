IA pode transformar atendimento ao cidadão e gestão pública, diz Ricardo Barros

Ricardo Barros: "A inteligência artificial será um servidor disponível 24 horas por dia, sete dias por semana" - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)

O CB Debate recebe nesta quarta-feira (17/6) especialistas, gestores públicos e autoridades para o 7º Brasília Summit - Inteligência Artificial e o impacto na Gestão Pública. Durante o evento, realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense, o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), ex-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, defendeu ampliação do uso da inteligência artificial (IA) nos serviços públicos pode representar uma mudança na relação entre governos e cidadãos.

Segundo o parlamentar, um dos principais desafios para o avanço da tecnologia no Brasil é a construção de um marco regulatório capaz de oferecer segurança jurídica aos investidores sem comprometer a inovação.

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Barros afirma que a IA pode ajudar a eliminar obstáculos burocráticos que hoje dificultam o acesso da população aos serviços públicos. Na visão do deputado, o cidadão não deveria precisar conhecer a estrutura interna do governo para resolver demandas simples, como solicitar certidões ou autorizações.

“O governo é que tem que entender o cidadão”, afirmou. Para ele, sistemas inteligentes podem identificar automaticamente a natureza das solicitações e direcioná-las aos setores responsáveis, reduzindo erros, atrasos e retrabalho.

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Ainda segundo Barros, ferramentas de inteligência artificial podem auxiliar no controle de gastos, na fiscalização tributária, na identificação de créditos devidos aos entes públicos e na automatização de análises administrativas.

Além dos ganhos de eficiência, ele argumenta que a tecnologia pode oferecer atendimento contínuo e respostas mais rápidas aos cidadãos. “A inteligência artificial será o nosso servidor. Quando a gente fala de poder público, será um servidor disponível 24 horas por dia, sete dias por semana”, declarou.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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