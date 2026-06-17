"IA amplia diagnósticos e fortalece atuação médica", diz Anaterra Oliveira, CIO da Dasa

"IA é uma ferramenta para potencializar o trabalho humano e tornar a medicina mais preventiva", afirmou a executiva - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A inteligência artificial (IA) vem ganhando espaço na área da saúde e já é utilizada para ampliar a capacidade de diagnóstico e tornar os atendimentos mais eficientes. Durante participação no 7º Brasília Summit – Inteligência Artificial e o Impacto na Gestão Pública nesta quarta-feira (17/6), Anaterra Oliveira, CIO da Dasa, afirmou que a empresa possui o maior banco de dados médicos da América Latina, com mais de 10 bilhões de registros e cerca de 500 milhões de exames processados por ano.

“Não é sobre substituição, é sobre colocar a inteligência artificial nas mãos dos médicos para complementar a decisão clínica”, destacou durante p evento realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense.

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Segundo a executiva, a companhia já utiliza modelos específicos para identificar sinais relacionados a 40 doenças em exames de imagem, permitindo diagnósticos mais precoces e aumentando as chances de tratamento. “Isso faz toda a diferença e salva vidas”, afirmou. Ela também ressaltou a importância da governança e da mudança cultural para que a tecnologia gere resultados efetivos.

Anaterra ainda destacou aplicações que melhoram a experiência dos pacientes, como sistemas capazes de interpretar pedidos médicos automaticamente e recursos de inteligência artificial em equipamentos de ressonância magnética, que reduziram o tempo dos exames de cerca de 40 para 15 minutos. “A inteligência artificial é uma ferramenta para potencializar o trabalho humano e tornar a medicina mais preventiva”, concluiu.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro