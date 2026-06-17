IA deve ser usada para melhorar serviços públicos, defende Adriana Ventura

"Parcerias público-privadas são essenciais para que essa transformação aconteça. O Estado não produz nada sozinho", afirmou a parlamentar - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)

A inteligência artificial (IA) deve ser utilizada para aprimorar os serviços públicos, aumentar a eficiência da gestão e melhorar a vida dos cidadãos, sem criar barreiras excessivas à inovação. A avaliação é da deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP), vice-presidente da Comissão Especial de Inteligência Artificial da Câmara dos Deputados.

Ela defendeu uma abordagem voltada à inovação e à resolução de problemas concretos da população durante o 7º Brasília Summit, realizado nesta quarta-feira (17/6) pelo Lide e pelo Correio Braziliense.

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Durante o evento, sobre inteligência artificial e administração pública, a parlamentar destacou que o principal desafio do debate regulatório é encontrar um equilíbrio entre segurança e estímulo ao desenvolvimento tecnológico. Segundo ela, o objetivo deve ser permitir que empreendedores inovem, assumam riscos e criem soluções capazes de gerar benefícios para a sociedade.

Para Ventura, a discussão sobre inteligência artificial no setor público precisa estar centrada na experiência do cidadão e não apenas nos potenciais riscos da tecnologia.“Temos que pensar na jornada do cidadão. O que o cidadão precisa? Qual é a dor deste cidadão?”, afirmou.

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A parlamentar chamou atenção para a realidade dos pequenos municípios, que, frequentemente enfrentam, limitações orçamentárias e estruturais para investir em inovação. Nesse contexto, ela defendeu que os recursos públicos sejam utilizados de forma mais eficiente para ampliar o acesso da população a serviços digitais.

"Ainda mais quando pensamos que o dinheiro sai dos municípios e vem para Brasília. Ele não fica no município, ele vai para Brasília para ser redistribuído, e isso realmente é um problema para um gestor e para um prefeito", disse.

Parceria com a iniciativa privada

A deputada também enfatizou a importância da colaboração entre governos e iniciativa privada para acelerar a transformação digital do setor público. “Parcerias público-privadas são essenciais para que essa transformação aconteça. O Estado não produz nada sozinho”, afirmou.

Outro ponto considerado estratégico pela parlamentar é a governança dos dados utilizados por sistemas de inteligência artificial. Ventura defendeu mecanismos que garantam transparência, rastreabilidade e consentimento dos cidadãos no uso das informações.

Relatora de um projeto relacionado à interoperabilidade de prontuários eletrônicos, a deputada destacou que o debate sobre proteção de dados deve caminhar junto com a ampliação das soluções digitais no setor público.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

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