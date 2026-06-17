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Maringá aposta em IA para unificar serviços públicos e atendimento ao cidadão

Projeto "Maringá+Digital" cria assistente virtual, integra dados das secretarias e usa inteligência artificial para agilizar serviços e gestão urbana

Cristiane Hasegawa durante participação no Brasília Summit nesta quarta-feira (17/6) - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)
Cristiane Hasegawa durante participação no Brasília Summit nesta quarta-feira (17/6) - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)

Prefeitura de Maringá (PR) implementou um projeto de transformação digital baseado em inteligência artificial para unificar serviços públicos, facilitar o atendimento ao cidadão e apoiar a gestão da cidade com análise de dados em tempo real. A iniciativa foi apresentada pela diretora-presidente do InPacta, Cristiane Hasegawa, durante o 7º Brasília Summit, realizado nesta quarta-feira (17/6) pelo Lide e pelo Correio Braziliense.

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Segundo a gestora, o programa “Maringá+Digital” foi criado com o objetivo de modernizar a administração municipal e resolver um problema comum em grande parte das prefeituras brasileiras: a existência de diversos sistemas que não se comunicam entre si.

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“Hoje existem vários sistemas espalhados dentro da prefeitura que não conversam, não interagem. Isso dificulta a vida do cidadão, que muitas vezes não sabe onde pedir um serviço ou obter uma informação”, afirmou.

O projeto é executado pelo InPacta em parceria com a empresa Xvia e prevê a criação de uma identidade única para cada cidadão, reunindo em uma única plataforma os serviços oferecidos pelas diferentes secretarias municipais.

Uma das principais novidades é a assistente virtual “Mari”, desenvolvida para atender a população em linguagem natural. De acordo com Hasegawa, a ferramenta não apenas informa o cidadão sobre os serviços disponíveis, mas também consegue executar demandas diretamente pela plataforma.

“Ela é capaz de agendar serviços, emitir boletos, entregar certidões e resolver efetivamente a demanda do cidadão, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana”, explicou.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 17/06/2026 11:31 / atualizado em 17/06/2026 13:01
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