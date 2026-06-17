Maringá aposta em IA para unificar serviços públicos e atendimento ao cidadão

Prefeitura de Maringá (PR) implementou um projeto de transformação digital baseado em inteligência artificial para unificar serviços públicos, facilitar o atendimento ao cidadão e apoiar a gestão da cidade com análise de dados em tempo real. A iniciativa foi apresentada pela diretora-presidente do InPacta, Cristiane Hasegawa, durante o 7º Brasília Summit, realizado nesta quarta-feira (17/6) pelo Lide e pelo Correio Braziliense.

Segundo a gestora, o programa “Maringá+Digital” foi criado com o objetivo de modernizar a administração municipal e resolver um problema comum em grande parte das prefeituras brasileiras: a existência de diversos sistemas que não se comunicam entre si.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também:Paulo Octávio destaca impacto da IA e defende aproximação entre setor produtivo e governo



“Hoje existem vários sistemas espalhados dentro da prefeitura que não conversam, não interagem. Isso dificulta a vida do cidadão, que muitas vezes não sabe onde pedir um serviço ou obter uma informação”, afirmou.

O projeto é executado pelo InPacta em parceria com a empresa Xvia e prevê a criação de uma identidade única para cada cidadão, reunindo em uma única plataforma os serviços oferecidos pelas diferentes secretarias municipais.

Uma das principais novidades é a assistente virtual “Mari”, desenvolvida para atender a população em linguagem natural. De acordo com Hasegawa, a ferramenta não apenas informa o cidadão sobre os serviços disponíveis, mas também consegue executar demandas diretamente pela plataforma.

“Ela é capaz de agendar serviços, emitir boletos, entregar certidões e resolver efetivamente a demanda do cidadão, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana”, explicou.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Economia IA pode transformar atendimento ao cidadão e gestão pública, diz Ricardo Barros

IA pode transformar atendimento ao cidadão e gestão pública, diz Ricardo Barros Economia Paulo Octávio destaca impacto da IA e defende aproximação entre setor produtivo e governo

Paulo Octávio destaca impacto da IA e defende aproximação entre setor produtivo e governo Economia João Doria destaca avanço da IA e defende modernização da gestão pública

João Doria destaca avanço da IA e defende modernização da gestão pública Economia IA transforma gestão pública e exige adaptação, diz presidente do Correio

IA transforma gestão pública e exige adaptação, diz presidente do Correio Economia Copom decide, nesta quarta-feira, se mantém cortes de juros

Copom decide, nesta quarta-feira, se mantém cortes de juros Economia STF mantém transferência de recursos de consórcios para o Novo Desenrola