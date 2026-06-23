O império de Edir Macedo: conheça todos os negócios do bispo

Edir Macedo, líder da Igreja Universal e empresário, é o principal nome por trás do conglomerado alvo da operação da Polícia Federal. - (crédito: Reproduão/Facebook)

O nome de Edir Macedo voltou aos holofotes após uma operação da Polícia Federal mirar o Banco Digimais, instituição financeira da qual é controlador. A investigação sobre um suposto esquema fraudulento revela, para muitos, uma faceta menos conhecida do líder religioso: a de um empresário com um conglomerado que se estende muito além da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e do Grupo Record.

A base de seu império é, sem dúvida, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), fundada em 1977. Com milhões de seguidores e templos espalhados por mais de 100 países, a igreja representa não apenas o pilar de sua influência religiosa, mas também uma fonte financeira robusta, consolidada principalmente através das doações dos fiéis.

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Essa base permitiu a expansão para o setor de comunicação, onde Macedo construiu um dos maiores conglomerados de mídia do Brasil. O Grupo Record, adquirido em 1989, é o principal ativo nesse setor. A Record TV compete diretamente com as principais emissoras do país, complementada pelo portal de notícias R7 e pelo canal de jornalismo Record News.

Além da fé e da mídia

Os negócios de Edir Macedo, no entanto, não param por aí. O conglomerado se diversificou para áreas estratégicas que se conectam e fortalecem mutuamente. O Banco Digimais, alvo da recente operação policial, é um exemplo claro dessa diversificação, atuando no setor financeiro com a oferta de serviços digitais.

A estrutura de seus negócios pode ser entendida por meio de suas principais frentes de atuação:

Comunicação: O Grupo Record engloba TV aberta, portal de notícias, canal de jornalismo 24 horas e uma rede de emissoras de rádio, a Rádio Aleluia.

Mercado editorial: A Unipro Editora é responsável pela publicação e distribuição de livros de temática religiosa, incluindo a biografia de Macedo, que se tornou um best-seller.

Indústria musical: O selo Line Records foi, por anos, uma das principais gravadoras do segmento gospel no Brasil. Atualmente com atuação reduzida, seu catálogo foi responsável por lançar diversos artistas e produzir conteúdo alinhado à doutrina da igreja.

Setor financeiro: O Banco Digimais oferece contas digitais, cartões de crédito e investimentos, marcando a entrada do grupo em um mercado altamente competitivo.

Mercado imobiliário: O patrimônio inclui uma vasta quantidade de imóveis, desde templos de grande porte, como o Templo de Salomão em São Paulo, até propriedades comerciais e residenciais.

Essa teia de empresas opera de forma sinérgica. A igreja fornece uma audiência fiel e engajada para os produtos de mídia, editoriais e musicais. A Record, por sua vez, funciona como uma poderosa plataforma de divulgação para a IURD e seus projetos. Os braços financeiro e imobiliário completam a estrutura, garantindo a solidez e a contínua expansão do império.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.