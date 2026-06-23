InícioEconomia
Negócios

Brasileiro é indicado para comandar a Heineken global

Rafael Oliveira foi escolhido para liderar a segunda maior cervejaria do mundo e assumirá o cargo em outubro

Trajetória profissional de Rafael também inclui 10 anos no Goldman Sachs, com atuação destacada nos mercados asiáticos - (crédito: Divulgação)
Trajetória profissional de Rafael também inclui 10 anos no Goldman Sachs, com atuação destacada nos mercados asiáticos - (crédito: Divulgação)

A Heineken anunciou, nesta terça-feira (23/6), a indicação do executivo brasileiro Rafael Oliveira para assumir o cargo de presidente do Conselho Executivo e diretor executivo (CEO) da companhia. Se aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas marcada para 5 de agosto, ele iniciará o mandato de quatro anos em 1º de outubro de 2026.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A nomeação é a primeira de um brasileiro para comandar globalmente a segunda maior cervejaria do mundo; a primeira é a belgo-brasileira AB InBev. Até a conclusão do processo de aprovação e da transição, a atual equipe executiva permanecerá responsável pela condução dos negócios da empresa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Rafael Oliveira chega à indicação com mais de duas décadas de experiência em liderança corporativa internacional. Atualmente, ocupa o cargo de CEO da JDE Peet's, uma das maiores empresas do setor de cafés e chás do mundo. Em abril deste ano, após a aquisição da companhia pela Keurig Dr Pepper (KDP), foi escolhido para liderar a operação global de café do grupo, negócio que movimenta cerca de US$ 16 bilhões por ano.

Antes disso, o executivo passou uma década na Kraft Heinz, onde alcançou a posição de presidente de Mercados Internacionais. Na função, foi responsável por operações na Europa,  África, Ásia-Pacífico e América Latina. Sua trajetória profissional também inclui 10 anos no Goldman Sachs, com atuação destacada nos mercados asiáticos, além de passagens pelo Banco Icatu e pelo Banco BBA Creditanstalt no início da carreira, no Brasil.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 23/06/2026 15:13 / atualizado em 23/06/2026 15:14
SIGA
x