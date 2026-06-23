Comissário da UE nega que suspensão seja embargo à carne brasileira

Comissário para as Parcerias Internacionais da União Europeia (UE) disse que a suspensão "faz parte de acordos totalmente compatíveis" - (crédito: Freepik)

O comissário para as Parcerias Internacionais da União Europeia (UE), Jozef Síkela, negou nesta terça-feira (23/6) que a decisão do bloco de retirar o Brasil da lista de fornecedores de determinados produtos de origem animal represente um embargo à carne brasileira. A declaração foi feita durante o II Fórum de Investimentos UE-Brasil.

A medida, que entra em vigor em 3 de setembro, foi adotada pela Comissão Europeia sob o argumento de que o Brasil ainda não apresentou todas as garantias exigidas para comprovar o cumprimento das regras do bloco sobre o uso de antimicrobianos na produção animal.

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"Não há embargo. Isso não é um embargo. Isso faz parte, basicamente, de acordos que são totalmente compatíveis”, disse Síkela.

O encontro também contou com o anúncio de novos investimentos europeus no Brasil. A União Europeia confirmou um pacote de R$ 1,56 bilhão (266,58 milhões de euros) destinado a projetos de infraestrutura, conectividade, transição energética e desenvolvimento sustentável.

Conectividade

A maior parte dos recursos, 260,8 milhões de euros, será aplicada na expansão do cabo submarino EllaLink, que ampliará a conectividade digital nos estados do Pará e Maranhão.

O pacote inclui ainda 3,51 milhões de euros para projetos de hidrogênio renovável, 1,5 milhão para levar internet 4G e conexão via satélite a comunidades isoladas do Amazonas e 777,7 mil para iniciativas voltadas a mulheres e jovens indígenas.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

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