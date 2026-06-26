Centro de IA da Universidade Federal de Goiânia receberá R$ 78 mi

Parte do valor será aplicada para a construção de um data center e de um laboratório para o desenvolvimento de veículos autônomos - (crédito: crédito: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (Secti-GO))

O Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (Ceia-UFG) receberá um novo investimento de R$ 78 milhões para ampliar sua estrutura até 2031. Desde sua criação, o centro já captou mais de R$ 500 milhões em projetos e parcerias. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (25/6).

Desse total que será investido agora, R$ 40 milhões serão destinados à construção de um data center e de um laboratório voltado ao desenvolvimento de veículos autônomos. O aporte será feito pelo governo de Goiás.

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Segundo a diretora do Ceia-UFG, Telma Soares, o crescimento do centro é resultado da integração entre pesquisa científica, formação de profissionais e parceria com o setor produtivo. A estratégia tem permitido transformar pesquisas acadêmicas em soluções com aplicação prática no mercado.

Primeira graduação em IA

O centro também foi pioneiro ao se vincular ao primeiro curso de graduação em inteligência artificial do país, criado pela UFG. A procura pela formação já supera, em alguns processos seletivos, a concorrência registrada para medicina. A graduação atrai estudantes de diferentes estados, incluindo alunos da rede pública, e mantém forte aproximação com empresas e projetos de inovação.

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Entre as principais tecnologias desenvolvidas pelo Ceia está o EnergyGPT, considerado o maior modelo de linguagem (LLM) voltado ao setor elétrico brasileiro. Treinado em português com normas, legislações e documentos técnicos, o sistema auxilia empresas na automatização de processos complexos da área de energia.

*Estagiário sob a supervisão Victor Correia

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