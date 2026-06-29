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Imposto sobre Serviços

Governo permite isenção de ISS para serviços ligados à Copa do Mundo Feminina

Lei complementar autoriza municípios e o Distrito Federal a concederem o benefício fiscal para empresas já contempladas com incentivos federais voltados à organização do torneio

A Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027 será disputada no Brasil - (crédito: Lívia Villas Boas/Staff Images Woman/CBF)
A Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027 será disputada no Brasil - (crédito: Lívia Villas Boas/Staff Images Woman/CBF)

O governo federal publicou nesta segunda-feira (29/6) a Lei Complementar nº 232/2026, que estabelece as regras para a concessão de isenção do Imposto sobre Serviços (ISS) às atividades relacionadas à organização e à realização da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027, que será disputada no Brasil.

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Pela nova legislação, municípios e o Distrito Federal poderão conceder a isenção do ISS sobre operações e fatos geradores vinculados ao torneio. No entanto, o benefício será restrito às pessoas jurídicas que já sejam beneficiárias de isenções de tributos federais destinadas à organização ou realização da competição.

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A lei também determina que o período de vigência da isenção municipal ou distrital deverá ser o mesmo previsto para os incentivos fiscais concedidos pela União, garantindo alinhamento entre os benefícios tributários.

A Lei Complementar nº 232/2026 entrou em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União (DOU) e faz parte das medidas adotadas pelo governo para viabilizar a realização da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027 no país.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 29/06/2026 10:31
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