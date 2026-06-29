Quem pagou o Fies em dia terá crédito com juros reduzidos para empreender

A iniciativa é destinada a estudantes que estão na fase de amortização do financiamento e pagaram as últimas 36 parcelas sem atrasos ou renegociações - (crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

Quem manteve o pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em dia poderá acessar uma nova linha de crédito para abrir ou ampliar um negócio. Lançado nesta segunda-feira (29/6) pelo governo federal, o Fies Empreendedor oferece juros de 0,87% ao mês, financiamento de até R$ 80 mil para pessoas físicas e R$ 180 mil para pessoas jurídicas.

A iniciativa é destinada a estudantes que estão na fase de amortização do financiamento e pagaram as últimas 36 parcelas sem atrasos ou renegociações. Segundo o governo, o público potencial é de 50 mil a 125 mil beneficiários, dentro de um universo de aproximadamente 500 mil egressos adimplentes do programa.

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A medida foi anunciada por meio de medida provisória e integra o pacote de ações voltadas à ampliação do acesso ao crédito. Segundo o governo, a proposta não prevê renegociação nem perdão das dívidas do Fies. O objetivo é transformar o histórico de adimplência em uma oportunidade para que recém-formados consigam investir na própria atividade profissional ou abrir um empreendimento.

Também poderão contratar a linha pessoas jurídicas que tenham como sócio um beneficiário do Fies que atenda aos critérios de adimplência. A modalidade oferecerá taxa de juros de 0,87% ao mês.

Para pessoas físicas, o limite de financiamento será de até R$ 80 mil, com prazo de pagamento de até 60 meses e carência de seis meses. Para pessoas jurídicas, o teto será de R$ 180 mil, com prazo de até 96 meses, também com carência de seis meses. As operações contarão com garantia integral do Fundo Garantidor de Operações (FGO), mecanismo que busca reduzir o risco para as instituições financeiras e facilitar a concessão do crédito.

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Inclusão

Durante o lançamento, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que a nova linha busca atender estudantes que conseguiram concluir o ensino superior, mas ainda enfrentam dificuldades para se estabelecer profissionalmente. “Pela primeira vez estamos pegando esses jovens que conseguiram, com muita dificuldade, acessar um curso de nível superior, se formaram, estão pagando em dia o seu Fies e ainda enfrentam dificuldades para se estabelecer no mundo do trabalho”, disse.

Segundo o ministro, a iniciativa pretende ampliar as oportunidades para jovens de grupos historicamente mais vulneráveis. “Não é fácil para um jovem negro, indígena ou para quem vem das periferias das grandes cidades conseguir se estabelecer. Muito mais difícil é conseguir empreender. Hoje, com essa linha de crédito, vamos dar a oportunidade para que ele possa, de fato, empreender e tenha igualdade de condições com outros egressos”, afirmou.