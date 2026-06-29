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Governo abre crédito extraordinário de R$ 550 milhões para subsidiar importação de diesel

Medida Provisória destina recursos à ANP para financiar a subvenção econômica à importação de óleo diesel de uso rodoviário

Vit..ria (ES), 09/10/2024 - Projeto Vale e Petrobr..s -Complexo Tubar..o - Vit..ria Av. Dante Micheline, 5500, 29090 900 Vit..ria, ES - Brasil -Locomotiva sendo abastecida pela Carreta contendo Diesel R5 em teste , em Vit..ria (ES),Foto: Marcos Antonio - (crédito: Marcos Antonio/Divulgação )
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O governo federal publicou nesta segunda-feira (29/6) a Medida Provisória nº 1.372, que abre um crédito extraordinário de R$ 550 milhões em favor do Ministério de Minas e Energia para financiar a Subvenção Econômica à Importação de Óleo Diesel de Uso Rodoviário.

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Os recursos serão destinados à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), responsável pela execução da política de subsídio voltada à importação do combustível.

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De acordo com a medida, o crédito extraordinário será financiado com recursos de todas as as fontes previstas no orçamento. .

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 29/06/2026 12:21 / atualizado em 29/06/2026 12:24
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