Governo abre crédito extraordinário de R$ 550 milhões para subsidiar importação de diesel

O governo federal publicou nesta segunda-feira (29/6) a Medida Provisória nº 1.372, que abre um crédito extraordinário de R$ 550 milhões em favor do Ministério de Minas e Energia para financiar a Subvenção Econômica à Importação de Óleo Diesel de Uso Rodoviário.
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Os recursos serão destinados à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), responsável pela execução da política de subsídio voltada à importação do combustível.
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De acordo com a medida, o crédito extraordinário será financiado com recursos de todas as as fontes previstas no orçamento. .
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
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