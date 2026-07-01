InícioEconomia
Combustíveis

Petrobras ajusta preço do diesel após governo encerrar subsídio

Estatal reduz em R$ 0,35 por litro o preço-base do combustível para substituir o desconto da subvenção, mantendo inalterado o valor cobrado das distribuidoras

Desconto deixa de ser aplicado e é substituído por uma redução equivalente no preço-base do combustível - (crédito: Divulgação)
Desconto deixa de ser aplicado e é substituído por uma redução equivalente no preço-base do combustível - (crédito: Divulgação)

A Petrobras informou que, a partir desta quarta-feira (1º/7), o preço do diesel vendido às distribuidoras será reduzido em R$ 0,35 por litro. A decisão foi anunciada poucas horas depois de o governo federal confirmar o fim da subvenção ao diesel, também com efeito nesta quarta e no mesmo valor.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo a estatal, a mudança não altera o preço final praticado junto às distribuidoras. "Os preços de venda de óleo diesel A, de uso rodoviário, da Petrobras para as distribuidoras permanecerão inalterados, com o valor médio de R$ 3,30 por litro", afirmou a empresa em nota.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante a vigência da subvenção, a Petrobras concedia um desconto de R$ 0,35 por litro e era posteriormente ressarcida pelo governo federal. Com o encerramento do programa, esse desconto deixa de ser aplicado e é substituído por uma redução equivalente no preço-base do combustível.

A companhia também informou ter recebido cerca de R$ 2 bilhões da União para compensar os descontos concedidos no diesel durante o período da subvenção.

Fim da subvenção 

O encerramento do subsídio foi anunciado na terça-feira (30/6) pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. A medida havia sido criada no fim de maio para conter os efeitos da alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. 

O programa integrou um pacote de ações do governo federal e previa, entre março e abril, um desconto de até R$ 1,20 por litro, associado à desoneração de tributos federais e estaduais sobre o combustível.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 01/07/2026 09:45
SIGA
x