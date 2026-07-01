Petrobras ajusta preço do diesel após governo encerrar subsídio

Desconto deixa de ser aplicado e é substituído por uma redução equivalente no preço-base do combustível - (crédito: Divulgação)

A Petrobras informou que, a partir desta quarta-feira (1º/7), o preço do diesel vendido às distribuidoras será reduzido em R$ 0,35 por litro. A decisão foi anunciada poucas horas depois de o governo federal confirmar o fim da subvenção ao diesel, também com efeito nesta quarta e no mesmo valor.

Segundo a estatal, a mudança não altera o preço final praticado junto às distribuidoras. "Os preços de venda de óleo diesel A, de uso rodoviário, da Petrobras para as distribuidoras permanecerão inalterados, com o valor médio de R$ 3,30 por litro", afirmou a empresa em nota.



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Durante a vigência da subvenção, a Petrobras concedia um desconto de R$ 0,35 por litro e era posteriormente ressarcida pelo governo federal. Com o encerramento do programa, esse desconto deixa de ser aplicado e é substituído por uma redução equivalente no preço-base do combustível.



A companhia também informou ter recebido cerca de R$ 2 bilhões da União para compensar os descontos concedidos no diesel durante o período da subvenção.

Fim da subvenção

O encerramento do subsídio foi anunciado na terça-feira (30/6) pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. A medida havia sido criada no fim de maio para conter os efeitos da alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio.

O programa integrou um pacote de ações do governo federal e previa, entre março e abril, um desconto de até R$ 1,20 por litro, associado à desoneração de tributos federais e estaduais sobre o combustível.