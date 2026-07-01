Novo Plano Safra: veja principais pontos do crédito de R$ 525 bilhões

Presidente Lula, ontem, com apoiadores, no lançamento do Plano Safra voltado para o agricultor familiar, no Palácio do Planalto - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O governo federal lançou, na manhã de ontem, o Plano Safra 2026/2027, voltado ao fortalecimento do setor agrícola. Anunciado no Palácio do Planalto pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e pelo ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, o programa disponibiliza um volume recorde de R$ 525,1 bilhões em crédito para médios e grandes produtores rurais. O montante representa um acréscimo de R$ 9 bilhões em relação ao ciclo anterior.

Sob o slogan "Crédito que fortalece o campo. Campo que alimenta o mundo", o novo Plano Safra destina R$ 384,9 bilhões para custeio e comercialização da produção agropecuária, contemplando despesas com insumos, manejo de rebanhos, condução das lavouras e comercialização. Outros R$ 140,2 bilhões serão direcionados aos investimentos em modernização das propriedades, inovação tecnológica, irrigação, renovação de máquinas e ampliação da capacidade de armazenagem. Esse montante é 38,1% superior aos R$ 101,5 bilhões previstos no ano passado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Uma das novidades é a redução das taxas máximas de juros em linhas estratégicas, favorecida pela queda da taxa básica da economia (Selic), atualmente em 14,25% ao ano. O destaque é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), que contará com R$ 72,6 bilhões em recursos e taxa máxima de 9% ao ano.

"Hoje lançamos um Plano Safra com maior volume de recursos para a agricultura empresarial e com redução nas taxas de juros. A taxa que era de 14% caiu para 12,5%, e a que era de 10% passou para 9%. É importante destacar que o Brasil bateu recordes de exportação do agro e, ao mesmo tempo, retiramos 26 milhões de pessoas do mapa da fome. Às vezes, cria-se uma falsa dicotomia, como se essas conquistas fossem incompatíveis, mas elas podem caminhar juntas. É justamente isso que este Plano Safra demonstra: unir as pontas e avançar ainda mais", afirmou Alckmin.

O Plano Safra também amplia os incentivos à produção sustentável. Pelo eixo "Campo Sustentável", produtores que mantiverem o Cadastro Ambiental Rural (CAR) regularizado terão desconto de 0,5 ponto percentual na taxa de juros das operações de custeio. Aqueles que, além disso, adotarem práticas agropecuárias sustentáveis poderão obter mais 0,5 ponto percentual de redução, totalizando desconto de até um ponto percentual.

Na área de gestão de riscos, o programa fortalece instrumentos como o Proagro e o seguro rural. A renegociação das operações de custeio agrícola passa a depender da contratação desses mecanismos de proteção, buscando reduzir perdas decorrentes de eventos climáticos e diminuir a necessidade de medidas emergenciais do governo.

Leia também: Desenrola Adimplentes reduz os juros para informais e no Fies

Para o economista e professor da Universidade de Brasília (UnB) César Bergo, o Plano Safra é um importante instrumento de política econômica por fortalecer um dos principais setores da economia brasileira e estimular ganhos de produtividade. "Um Plano Safra bem estruturado, e que vem sendo aprimorado ano após ano, funciona também como um importante instrumento de política econômica, pois fortalece esse importante setor da economia brasileira, o agronegócio, e ajuda no aumento da produtividade, da inovação e da sustentabilidade", afirmou.

O Plano Safra também amplia os incentivos para projetos de energia renovável nas propriedades rurais, por meio do programa InvestAgro, que apoia investimentos em sistemas de geração solar, eólica, biomassa e armazenamento de energia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Na tarde de ontem, após retornar do Paraguai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou Plano Safra para o agricultor familiar, com R$ 85 bilhões em investimentos previstos. Somados os dois programas, os recursos chegam a R$ 610,1 bilhões.

*Estagiário sob a supervisão de Rosana Hessel

Saiba Mais Economia Setor produtivo reclama de concorrência desleal no mercado de aplicativos

Setor produtivo reclama de concorrência desleal no mercado de aplicativos Economia Governo Lula retira subsídio de 35 centavos por litro de diesel

Governo Lula retira subsídio de 35 centavos por litro de diesel Economia Ministério da Fazenda abre processo contra bets que anunciaram na CazéTV

Ministério da Fazenda abre processo contra bets que anunciaram na CazéTV Economia Brasil x Japão derruba consumo de energia e leva ONS a cortar 20 GW

Brasil x Japão derruba consumo de energia e leva ONS a cortar 20 GW Economia Sebrae lança cartão para identificar microempreendedores individuais

Sebrae lança cartão para identificar microempreendedores individuais Economia Rombo fiscal de maio cresce 26,3%, para R$ 53,3 bilhões



