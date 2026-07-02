ZYN recebe selo da FDA como alternativa menos nociva ao cigarro

Os sachês de nicotina ZYN, como os que receberam autorização de risco modificado da FDA para comercialização nos EUA - (crédito: Divulgação)

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) emitiu autorizações de risco modificado para 20 produtos de sachês de nicotina ZYN, da Swedish Match USA, Inc. A medida foi anunciada após uma extensa revisão científica.

Com a autorização, os produtos, que já tinham permissão de venda nos Estados Unidos desde janeiro de 2025, agora podem ser comercializados com a seguinte alegação: “Usar ZYN em vez de cigarros reduz o risco de câncer bucal, doenças cardíacas, câncer de pulmão, acidente vascular cerebral, enfisema e bronquite crônica.”

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Bret Koplow, diretor interino do Centro de Produtos de Tabaco da FDA, afirmou que a revisão de produtos de risco modificado visa garantir que usuários adultos tenham informações claras e baseadas na ciência sobre os danos relativos dos produtos de tabaco para que possam fazer escolhas informadas.

Produtos ZYN autorizados

A autorização de produto de tabaco de risco modificado (MRTP) refere-se a produtos específicos. A lista inclui os seguintes sabores, cada um com duas concentrações de nicotina, 3 mg e 6 mg:

ZYN Chill

ZYN Cinnamon

ZYN Citrus

ZYN Coffee

ZYN Cool Mint

ZYN Menthol

ZYN Peppermint

ZYN Smooth

ZYN Spearmint

ZYN Wintergreen

A FDA concluiu que a alegação de risco modificado é cientificamente precisa e que os consumidores a compreendem. A agência também avaliou que a comercialização dos produtos com a alegação beneficiaria a população como um todo. A decisão considerou recomendações de um comitê consultivo, comentários públicos e outras informações científicas.

A autorização exige que a Swedish Match USA, Inc. realize vigilância e estudos pós-comercialização. Essas ordens expirarão em cinco anos, e a empresa poderá solicitar renovação. A agência poderá revogar as autorizações se, por exemplo, houver um aumento significativo no consumo entre jovens.

Não existe produto de tabaco seguro, e aqueles que não usam não devem começar. Para adultos que fumam, a transição completa de cigarros para sachês de nicotina autorizados pode reduzir a exposição a muitos produtos químicos nocivos encontrados nos cigarros.

Até o momento, a FDA autorizou 26 produtos de sachês de nicotina. Todos passaram por uma rigorosa análise científica e foram considerados em conformidade com os padrões legais de saúde pública.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.