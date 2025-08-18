6 mitos e verdades sobre o câncer de pulmão

O acompanhamento médico especializado é fundamental para diagnóstico precoce e tratamento eficaz do câncer de pulmão (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Apesar dos avanços na saúde e da ampliação de campanhas educativas, o câncer de pulmão ainda figura entre os maiores desafios da oncologia. O tabagismo permanece como o principal fator de risco, responsável por 80% das mortes relacionadas à doença no país, de acordo com a Fundação do Câncer. Os números do INCA (Instituto Nacional do Câncer) revelam uma dimensão ainda mais dura: 477 brasileiros morrem todos os dias em decorrência do tabaco e da exposição passiva a ele, o que representa 174 mil mortes que poderiam ser evitadas anualmente.

O cigarro não é o único vilão. A pneumologista Gilda Elizabeth, do Hospital Brasília Águas Claras, da Rede Américas, alerta que, além do cigarro tradicional, novas formas de consumo de nicotina, como cigarros eletrônicos, pods e narguilé, também oferecem riscos elevados.

A seguir, veja alguns mitos e verdades sobre o câncer de pulmão e o tabagismo explicados pela médica!

1. Se eu parar de fumar, logo estarei livre do risco de câncer de pulmão”

Mito. Embora o risco diminua com o tempo, ex-fumantes ainda têm maior probabilidade de desenvolver câncer de pulmão comparando com quem nunca fumou. Portanto, se faz necessário o acompanhamento de ex-tabagistas por até 15 anos após a interrupção do hábito de fumar.

2. Cigarro eletrônico e narguilé são mais seguros do que o cigarro comum

Mito. Pods, vapers e narguilé também liberam substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que prejudicam o pulmão e aumentam o risco de câncer. Há a preocupação com a possibilidade de surgirem tumores mais agressivos em faixas etárias cada vez mais jovens.

3. O câncer de pulmão sempre apresenta sintomas no início

Mito. Na fase inicial, a doença costuma ser silenciosa. Tosse persistente, falta de ar e dor no peito geralmente surgem em estágios mais avançados, quando o tratamento costuma ser mais difícil.

A tomografia de tórax de baixa dose permite identificar nódulos precocemente (Imagem: VesnaArt | Shutterstock)

4. Tomografia de tórax de baixa dose ajuda a salvar vidas

Verdade. O exame permite identificar nódulos benignos ou malignos precocemente, possibilitando cirurgias menos invasivas e aumentando as chances de cura.

5. Só quem fuma muito precisa se preocupar

Mito. A exposição à fumaça, mesmo passivamente, também pode causar câncer de pulmão e outras doenças respiratórias graves, como bronquite crônica e enfisema pulmonar, além de aumentar o risco de doenças cardiovasculares.

6. Os benefícios de parar de fumar são sentidos somente a longo prazo

Mito. Ao parar de fumar, alguns benefícios são imediatos, como:

20 minutos: a pressão arterial e a frequência cardíaca começam a voltar ao normal;

12 horas: os níveis de monóxido de carbono no sangue retornam ao normal, melhorando a oxigenação dos tecidos e órgãos;

24 horas: o risco de ataque cardíaco já começa a diminuir;

48 horas: as terminações nervosas começam a se regenerar, melhorando o olfato e o paladar, e os pulmões começam a eliminar secreções e resíduos;

72 horas: a capacidade pulmonar aumenta e a respiração se torna mais fácil;

2 semanas a 3 meses: a circulação continua a melhorar e a função pulmonar pode aumentar em até 30%;

1 a 9 meses: a tosse e a falta de ar diminuem, e os cílios das vias respiratórias voltam a remover muco e impurezas, ajudando a prevenir infecções.

Por Natália Monteiro