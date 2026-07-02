Panda Bonds abrem caminho para nova fase entre Brasil e China

Falando a empresários, o presidente Lula disse que não se conforma com a taxação imposta pelos EUA - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

A preparação da primeira emissão de títulos públicos brasileiros no mercado financeiro chinês, os chamados Panda Bonds, abre espaço para uma nova etapa da relação econômica entre Brasil e China, marcada pela ampliação da cooperação industrial, tecnológica e de investimentos. A avaliação é de representantes do setor empresarial que acompanham as negociações entre os dois países.



Segundo eles, além de fortalecer a confiança entre os mercados financeiros, a iniciativa pode estimular projetos em áreas estratégicas, como manufatura avançada, armazenamento de energia, infraestrutura, inteligência artificial, agronegócio, saúde e logística.



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O empresário sino-brasileiro Chang Yung Kong, presidente da Câmara de Comércio, Tecnologia e Agro da América Latina (CCTAAL), iniciou uma missão institucional de 60 dias na China para articular novos investimentos entre empresas, investidores e instituições da China, do Brasil e de outros países latino-americanos.



De acordo com Chang, três projetos industriais voltados à produção de sistemas de armazenamento de energia por baterias (BESS) já estão em fase de desenvolvimento para implantação no Brasil. A previsão é que as unidades iniciem as operações entre o fim de 2027 e o início de 2028.

Além da instalação das fábricas, os projetos incluem estudos regulatórios, estruturação financeira, desenvolvimento de fornecedores e formação de parcerias institucionais, com o objetivo de reduzir riscos e ampliar a segurança para investidores.

A missão também avalia a viabilidade de novos empreendimentos industriais, entre eles uma fábrica de trilhos ferroviários de alta eficiência e uma unidade de produção de bombas de irrigação de alta performance, voltadas, respectivamente, à modernização da infraestrutura logística e ao aumento da produtividade agrícola.

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Segundo Chang Yung Kong, a estratégia vai além da atração de capital estrangeiro e busca estruturar operações industriais de longo prazo, com transferência de tecnologia, fortalecimento da cadeia produtiva nacional e geração de conhecimento.

"A competitividade das economias será definida cada vez menos pela capacidade de vender produtos e cada vez mais pela capacidade de construir ecossistemas industriais, compartilhar tecnologia e transformar confiança institucional em projetos concretos. É nessa convergência que Brasil e China encontram uma oportunidade singular de desenvolvimento", afirmou.

Na avaliação do empresário, a combinação entre instrumentos financeiros, como os Panda Bonds, e a expansão de projetos industriais pode inaugurar uma nova fase das relações bilaterais.