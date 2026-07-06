Congresso amplia prazo para analisar subsídio aos combustíveis

O Congresso Nacional prorrogou por mais 60 dias a vigência da Medida Provisória (MP) 1.358/2026, que estabelece mecanismos de subvenção para produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo. Com a decisão, publicada nesta segunda-feira (6/7) no Diário Oficial da União (DOU), o texto poderá ser analisado pelos parlamentares até 23 de setembro.
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A extensão do prazo foi formalizada pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). A medida segue o rito habitual das MPs, que podem ter a tramitação ampliada quando ainda não foram apreciadas pelo Legislativo dentro do período inicial de vigência.
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Editada pelo governo federal em 13 de maio, a proposta surgiu em meio à escalada das tensões no Oriente Médio e ao avanço das cotações internacionais do petróleo. O objetivo era reduzir os efeitos da alta dos combustíveis sobre a economia brasileira, por meio de subsídios destinados à cadeia de abastecimento.
Apesar da relevância do tema, a comissão mista responsável pela análise da medida ainda não foi instalada, o que impediu o avanço da discussão no Congresso nas últimas semanas.
Enquanto a MP segue sem votação, o governo já sinalizou alterações na política de subsídios. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou que será encerrada a subvenção de R$ 0,35 por litro concedida ao diesel. A decisão ocorre em um cenário de redução das pressões sobre os preços internacionais da commodity.
O programa previa auxílio de R$ 1,12 por litro de óleo diesel, R$ 0,44 por litro de gasolina e R$ 11 para cada botijão de gás de cozinha de 13 quilos.
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