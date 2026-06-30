Sindicombustíveis-DF vê como natural fim gradual da subvenção ao diesel

Com o cenário externo mais estável, a revisão da política de subsídios passa a ser considerada compatível com as condições atuais do mercado - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Governo Federal começou a retirar, de forma gradual, a subvenção concedida ao diesel durante o período de maior instabilidade provocado pelas tensões no Oriente Médio. A medida ocorre em um momento de normalização do mercado internacional, marcado pela queda do preço do petróleo e pela redução da diferença entre o combustível importado e o produzido pela Petrobras.

O Sindicombustíveis-DF afirmou que considera natural o início da retirada da subvenção diante da melhora do cenário internacional. A entidade também defende que a redução dos custos ao longo da cadeia de abastecimento chegue efetivamente ao consumidor final, além de reforçar a necessidade de transparência na formação dos preços e previsibilidade para o setor de combustíveis.

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Os incentivos haviam sido adotados como medida emergencial para conter os efeitos da alta internacional do petróleo e evitar impactos mais severos sobre o abastecimento e a economia brasileira durante o agravamento do conflito envolvendo Estados Unidos e Irã.

Com o cenário externo mais estável, a revisão da política de subsídios passa a ser considerada compatível com as condições atuais do mercado. A expectativa é que a redução dos custos internacionais também seja refletida ao longo da cadeia de distribuição.

No entanto, o ritmo dessa mudança nas bombas dependerá da recomposição dos preços praticados pelas distribuidoras. Como os postos revendedores compram o combustível dessas empresas, o repasse ao consumidor final está diretamente ligado aos valores cobrados pelos fornecedores.

Durante esse período de transição, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou que acompanhará o mercado para fiscalizar a retirada gradual dos incentivos, com o objetivo de garantir equilíbrio, transparência e respeito às regras da livre concorrência.



