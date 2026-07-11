Mudanças nas regras precisam ser construídas via diálogo, diz CNI

Reduzir a jornada de trabalho sem ampliar a produtividade pode comprometer a competitividade da indústria e a geração de empregos no país. Esse foi o principal alerta do especialista em Políticas e Indústria da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Pablo Rolim, e do superintendente de Economia da entidade, Márcio Guerra, em entrevista aos jornalistas Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza, no

Podcast do Correio. Segundo eles, antes de qualquer mudança na carga horária dos trabalhadores, é preciso criar condições para que as empresas produzam mais, mantendo a capacidade de investimento e de contratação.

Os especialistas defenderam também que é preciso uma discussão ampla do tema antes da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 8/2025, que trata do fim da jornada 6x1 e está parada no Senado Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nesse sentido, Pablo Rolim destacou que a CNI não é contrária à discussão sobre novos modelos de jornada, mas é favorável a uma alteração que seja construída por meio do diálogo entre trabalhadores, empresas e poder público. "Nós defendemos uma discussão ampla, transparente e racional. O objetivo deve ser encontrar um equilíbrio entre qualidade de vida, produtividade, competitividade e preservação dos empregos", garantiu.

De acordo com Rolim, a produtividade depende de investimentos em tecnologia, inovação, qualificação da mão de obra e melhorias nos processos produtivos. Na avaliação do especialista, discutir apenas a redução da jornada sem observar esses fatores pode gerar custos para empresas e para o próprio país. "A conta não pode ficar apenas para as empresas. Se perdermos competitividade, quem paga essa conta é o Brasil como um todo."

Para o executivo, a discussão deve ir além do desejo de diminuir as horas trabalhadas e considerar o funcionamento da economia. "Existe um apelo social. As pessoas pensam que vão ter mais tempo e mais qualidade de vida. Mas é preciso criar o caminho para essa flexibilização da jornada, e não o contrário. Não é a simples mudança do regime de trabalho que vai gerar produtividade do dia para a noite", afirmou.

Rolim ressaltou ainda que a realidade da indústria brasileira é bastante diversa e que uma regra única dificilmente atenderia todos os segmentos. "Há setores que conseguiram ganhos expressivos de produtividade por causa da tecnologia e dos investimentos. Outros ainda enfrentam dificuldades para competir. É preciso identificar essas diferenças antes de estabelecer qualquer mudança", explicou.

Negociação

A negociação coletiva continua sendo o melhor caminho para adaptar a jornada às necessidades de cada atividade econômica, ao ver de Rolim. "A solução mais rápida e que permite adaptações é a negociação coletiva. Ela possibilita construir acordos entre empresas e sindicatos de acordo com a realidade de cada categoria", defendeu.

Márcio Guerra, por sua vez, argumentou que a principal preocupação da indústria é garantir que mudanças na legislação não reduzam a capacidade de competir no mercado nacional e internacional. Segundo ele, muitas empresas não conseguiriam simplesmente contratar novos trabalhadores para compensar uma eventual redução da carga horária.

"O supermercado talvez consiga reorganizar a equipe, porque encontra profissionais com mais facilidade. Mas há setores que trabalham com soldadores especializados, técnicos e profissionais altamente qualificados. Essas pessoas não estão disponíveis no mercado para serem contratadas de uma hora para outra", pontuou.

O economista destacou que a falta de mão de obra especializada já é um problema enfrentado por diversos segmentos industriais e que isso pode levar empresas a reorganizar turnos, investir em tecnologia ou ampliar o pagamento de horas extras, em vez de abrir novas vagas. "Não é uma conta linear. Nem toda empresa vai contratar mais gente. Dependendo da atividade, ela pode reduzir a produção porque simplesmente não consegue encontrar trabalhadores qualificados", afirmou.

Leia também: Governo faz última ofensiva para destravar PEC 6x1 no Senado

Na entrevista, Guerra também contestou a ideia de que a redução da jornada, por si só, resultaria na criação de empregos. "A expectativa de que todas as horas reduzidas serão transformadas em novas vagas não corresponde à realidade. Cada empresa vai reagir de uma maneira diferente, conforme seus custos, seu processo produtivo e a disponibilidade de profissionais", alertou.

Bem-estar

Outro ponto levantado pelos entrevistados foi a necessidade de ampliar o debate sobre qualidade de vida. Para Pablo Rolim, a jornada de trabalho é apenas um dos fatores que influenciam o bem-estar da população. "A média do brasileiro passa mais de duas horas por dia em deslocamentos. Saúde, mobilidade, educação e qualidade de vida são questões multifatoriais. Não podemos colocar tudo na conta do trabalho", disse.

Os representantes da CNI também demonstraram preocupação com o momento em que o debate ocorre. Segundo Rolim, propostas estruturais precisam ser discutidas de forma técnica e sem influência do calendário eleitoral. "Quando esse debate é generalizado em um ano eleitoral, parece que o interesse deixa de ser resolver o problema no longo prazo. Precisamos de informação, avaliação de impacto e diálogo", acrescentou.

Márcio Guerra ainda ressaltou que mudanças dessa dimensão devem ser implementadas de forma gradual e acompanhadas de indicadores que permitam medir seus resultados. "O ideal seria testar modelos, acompanhar os impactos e fazer ajustes. É uma mudança muito importante para ser feita sem controle e sem avaliação", disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Ao abordar o cenário econômico, Guerra lembrou que a indústria brasileira perdeu participação no Produto Interno Bruto (PIB) do país ao longo das últimas décadas, e enfrenta concorrência crescente de produtos importados. "O setor vem perdendo competitividade há muitos anos. Se aumentarmos os custos sem elevar a produtividade, podemos perder investimentos, empregos e espaço no mercado internacional", declarou.

*Estagiária sob a supervisão de Rosana Hessel

Saiba Mais Economia Redução de taxação contra o Brasil é improvável, diz ex-diretor da OMC

Redução de taxação contra o Brasil é improvável, diz ex-diretor da OMC Economia Lula reforça "dedo do governo" em exploração de minerais críticos no Brasil

Lula reforça "dedo do governo" em exploração de minerais críticos no Brasil Economia INSS faz mutirão de perícia médica neste fim de semana; veja locais

INSS faz mutirão de perícia médica neste fim de semana; veja locais Economia IPCA desacelera para 0,16% em junho com queda no preço dos alimentos

IPCA desacelera para 0,16% em junho com queda no preço dos alimentos Economia Alimentos aliviam inflação em junho; confira os destaques

Alimentos aliviam inflação em junho; confira os destaques Economia Lula reúne ministros para discutir estratégia para minerais críticos