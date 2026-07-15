Diego Ribas investe em arranha-céu de luxo na cidade mais cara do Brasil

O litoral de Santa Catarina tem atraído celebridades e investidores em busca de segurança, qualidade de vida e imóveis de alto padrão. Itapema, por exemplo, superou Balneário Camboriú e assumiu a liderança nacional no preço médio do metro quadrado residencial, segundo o índice FipeZap.
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Nessa cidade, Diego Ribas, ídolo do Flamengo e ex-jogador da Seleção Brasileira, escolheu ter sua segunda moradia. O hoje palestrante e empresário, que já tinha um imóvel em Itapema desde 2008, adquiriu uma unidade no High Tower, um arranha-céu de luxo em construção pela Aliança Empreendimentos, do Grupo J.A. Russi.
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“Correr pela cidade nas primeiras horas do dia, sentir o ritmo do lugar e estar cercado por um dos cenários mais bonitos do litoral. Foi paixão à primeira vista”, afirma Diego Ribas.
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Além de investidor, o ex-camisa 10 também é o embaixador do High Tower. Ele esteve recentemente em Itapema para gravar uma nova série de vídeos sobre o empreendimento, a evolução das obras e os diferenciais arquitetônicos.
Segundo Suzana de Fátima Russi Chiamenti, presidente do Grupo J.A. Russi, a escolha de Diego Ribas confirma a força que a cidade conquistou no mercado de alto padrão. Ela destaca que Itapema reúne segurança, qualidade de vida, vista para o mar, infraestrutura e potencial de valorização.
Saiba como será o apartamento de luxo de Diego Ribas
O High Tower terá 165 metros de altura, 52 pavimentos e 94 unidades, todas com quatro suítes e vista para o mar. Localizado na quadra do mar, no Centro de Itapema, o empreendimento terá apenas dois apartamentos por andar.
As plantas variam de 175 m² a 375 m², incluindo unidades diferenciadas e duas coberturas duplex. O valor médio dos apartamentos gira em torno de R$ 4 milhões. Com um VGV de quase R$ 300 milhões, o projeto já tem 60% das unidades vendidas.
A infraestrutura de lazer, inspirada em resorts internacionais, ocupará 2.575 m² e contará com piscinas, bar molhado, spa, wine bar, academia e surf lounge. A estrutura também oferece bike station, espaços gourmet, salão de festas, sauna úmida e ambientes de bem-estar. A previsão de entrega é dezembro de 2030.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.