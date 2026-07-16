Galípolo reforça gratuidade do Pix, mesmo após tarifaço dos EUA

"Do lado do Banco Central, a gente vai sempre fornecer o pix como algo gratuito, seguro e instantâneo e seguir na evolução do Pix para que a população brasileira tenha acesso a serviços financeiros de maneira mais segura", afirmou Galípolo - (crédito: Carlos Vieira/ CB D.A Press)

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçou nesta quinta-feira (16/7) que o Pix continuará disponilizado de forma gratuita, mesmo após o governo dos Estados Unidos exemplificar o sistema de pagamento como um dos motivos para o anúncio de 25% em sobretaxa para exportações brasileiras.

"Do lado do Banco Central, a gente vai sempre fornecer o Pix como algo gratuito, seguro e instantâneo e seguir na evolução para que a população brasileira tenha acesso a serviços financeiros de maneira mais segura", afirmou Galípolo, em participação no pronunciamento do governo brasileiro sobre o anúncio de que uma lista de produtos exportados aos EUA serão tarifados em 25%.

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Também participaram da coletiva o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Titular da Fazenda, o ministro Dario Durigan também reforçou a gratuidade do Pix.

"O Pix é o maior simbolo da nossa soberania financeira", considerou Durigan, ao afirmar que o governo brasileiro continua disposto a negociar com a Casa Branca.

Além dele e do vice-presidente, participaram do pronunciamento à imprensa os ministros Márcio Elias rosa (MDic), Mauro Vieira (Itamaraty), João Paulo Capobianco (Meio Ambiente) e a secretária Nacional de Justiça, Maria Rosa Guimarães.