Tarifaço: Vieira eleva tom contra Rubio e diz que declarações são "inaceitáveis"

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, elevou o tom contra o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ao classificar como "inaceitáveis" e "ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro" as declarações feitas pelo norte-americano sobre o Brasil em meio à crise diplomática desencadeada pelo tarifaço de 50% anunciado pelo presidente Donald Trump. Segundo o chanceler, Rubio também atacou "de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo".

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Durante pronunciamento, Vieira voltou a associar as tarifas à tentativa de interferência dos Estados Unidos em assuntos internos do Brasil. O ministro lembrou que a carta enviada por Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condicionava a retirada da sobretaxa à interrupção da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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"Foi justamente nessa carta em que o presidente Trump ameaçou o Brasil com tarifas de 50% caso o processo contra o ex-presidente da República não fosse imediatamente interrompido."O chanceler afirmou que, desde o início da crise, Lula adotou uma postura de diálogo e demonstrou disposição para negociar os temas levantados por Washington. Ainda assim, criticou duramente a manifestação de Rubio publicada nas redes sociais.